کماندار ساوجبلاغی به تیم ملی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جاجر خوشگرد کماندار ساوجبلاغی در غالب تیم استان البرز در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کرد و توانست با غلبه بر حریفان خود به تیم ملی راه پیدا کند.



هشت نفر برتر این مسابقات تیم ملی ایران را در مسابقات برون مرزی همراهی خواهند کرد.

برگزاری اردوی آموزشی امداد و نجات کوهستان در البرز



کمیته هیمالیا نوردی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان البرز اقدام به برگزاری اردوی آموزشی انتخابی امداد و نجات کوهستان کرد.



این اردوی آموزشی با حضور 30 نفر از بانوان و آقایان در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی برگزار شد.



مدرسی کلاس را حمید علیا و مسئولیت کمیته هیمالیا نوردی را یونس رضا خانی بر عهده داشتند.



مدال آوری بوکسورهای نظرآباد در مسابقات قهرمانی استان البرز



بوکسورهای نظرآباد در مسابقات قهرمانی استان البرز، گرامیداشت روز ارتش شرکت کردند.



در این دوره از مسابقات تیم های نظرآباد، هشتگرد، مطهری 1،2،3،4، برنا کرج، تندیس و نام آوران در رده های جوانان و بزرگسالان با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان از شهرستان نظرآباد، در رده ی سنی جوانان، در وزن 49 کیلو امیر حسین حاتمی بر سکوی نخست ایستاد.



مربیگری تیم نظرآباد رامصطفی حاتمی و سرپرستی را محمد خسرو پور برعهده داشتند.



رئیس هیئت پزشکی ورزشی ساوجبلاغ معرفی شد



بنا به پیشنهاد سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ و با حکم رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان البرز، رئیس هیئت پزشکی ورزشی شهرستان ساوجبلاغ معرفی شد.



نخبه زعیم به عنوان رئیس هیات پزشکی ورزشی این شهرستان منصوب شد.



اعضای هیئت پزشکی ورزشی شهرستان ساوجبلاغ را الهام اهل حق نائب رئیس، سید نورالدین میر ربیع( کمیته خدمات درمانی) مهران افشاری ( کمیته بازرسی و دوپینگ) و مهسا رمضانی (بازرس بخش بانوان ) عهده دار شدند.



عباس زارع به عنوان سرپرست هیئت تنیس خاکی معارفه شد



بنا به پیشنهاد بهروز منتقمی مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز وطی حکمی از سوی رییس فدراسیون تنیس ، عباس زارع به عنوان سرپرست هیئت تنیس خاکی استان البرز منصوب شد.



عباس زارع بنا به پیشنهاد بهروز منتقمی مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز وطی حکمی از سوی رییس فدراسیون تنیس خاکی در حالی به عنوان سرپرست هیئت تنیس خاکی استان البرز منصوب شد که سرپرستی هیات گلف در سال گذشته را نیزدرکارنامه دارد.



همچنین مراسم معارفه عباس زارع سرپرست جدید هیئت تنیس خاکی و تودیع زند سرپرست قبلی هیئت تنیس طی مراسمی با حضورمدیرکل ورزش وجوانان البرزو رییس فدراسیون تنیس خاکی و جمعی از مسئولان برگزار شد.