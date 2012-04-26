واکنش آیت الله مهدوی کنی به نامه منتسب به دانشجویان امام صادق

رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان این موضوع افزود: در طول دوران سخت مبارزه با رژیم طاغوت نیز علما و بزرگان همیشه اصرار داشتند تا پای اعلامیهها و نامههایی را که صادر میکردند امضا کنند.
وی ضمن توصیهی دانشجویان به رعایت اخلاق و حرمت افراد و گروهها، از ایشان خواست تا شجاعت ایستادگی پای عقاید و نظرات خود را داشته و در اطلاعیهها و اعلامیهها نام و مشخصات خود را درج کنند.
آیتالله مهدوی کنی، همچنین معاونت دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسلام را مامور کرد تا ضمن رسیدگی به این موضوع، با افرادی که عامدانه به دنبال تخریب فضای اخلاقی و علمی دانشگاه هستند برخورد کنند.
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