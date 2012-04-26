وجود ۱۱۶ هکتار فضای سبز در منطقه یک قم

اکبر قلیچ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سرانه فضای سبز منطقه یک قم به ازای هر نفر 3.04 متر مربع است.



وی با اشاره به اینکه مساحت کل فضای سبز منطقه یک قم حدود ۱۱۶ هکتار است، افزود: از این میزان فضای سبز، ۳۰ هکتار فضای سبز تجهیز شده و تفریحی و ۸۶ هکتار فضای سبز بلوار و جنگلی است.



مساحت کل بوستان‌های سطح منطقه یک ۲۳ هکتار است



وی بیان کرد: مساحت کل بوستان‌های سطح منطقه یک حدود ۲۳ هکتار و مساحت کل بلوار‌ها و حواشی سبز سطح این منطقه بیش از هشت هکتار است.



شهردار منطقه یک قم با اشاره به اینکه مساحت کل میادین سطح منطقه یک بیش از1.8 دهم هکتار است، افزود: مساحت کل فضای سبز پراکنده سطح منطقه یک نیز بیش از2.7 دهم هکتار است.



وی بیان کرد: مساحت کل درختکاری جنگلی سطح منطقه یک ۷۸ هکتار و مساحت بستر رودخانه سطح این منطقه نیز2.5 دهم هکتار است.

وی با اشاره به اینکه در منطقه یک قم ۳۴ بوستان وجود دارد، افزود: بوستان سلام نیز به مساحت بیش از ۱۴ هزار متر مربع در این منطقه در دست افتتاح است.