اعزام ارتش 12 هزار نفري به منطقه مسلمان نشين تايلند

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، وزير دفاع تايلند در گفت و گو با خبرگزاري فرانسه گفت : اين گروه براي جنگ به منطقه اعزام نمي شود، بلكه هدف ما از مستقر كردن آنها بهبود وگسترش روابط با مسلمانان است، از اين روي، اين گروه بايد پيش از اعزام به منطقه با سنت و فرهنگ مسلمانان تايلند آشنا شوند و آن را درك كنند.

وي افزود : تعداد 12 هزار نفري اين گروه به اين دليل است كه ما بايد در هنگام نياز مطمئن باشيم كه تعداد سربازهاي ما بر هر گونه عملياتي كافي است.

انتظار مي رود اين لشكر تازه كه از سه گردان از جمله سربازان براي اهداف كمك هاي پزشكي، پيشبرد پروژه ها و توسعه فعاليت ها تشكيل شده است در عرض سه ماه شكل بگيرند.

اعزام اين گروه براي دولت تايلند بيش از 470 ميليون دلار هزينه دربرداشت. تصميم كابينه مبني بر اعزام اين گروه به دنبال بازديد سه روزه "تاكسين شيناواترا" نخست وزير تايلند از استان جنوبي تايلند صورت گرفت.

منتقدان، دولت تاسكين را به استفاده از تاكتيك هاي تهاجمي عليه مسلمانانن تايلندي متهم كرده اند.

روز 4 آبان ماه ، 87 مسلمان پس از اين كه سربازان تايلندي تظاهرات "ناراتيوات"، استان جنوبي تايلند، با گاز اشك آور، شلنگ هاي آب و تير اندازي خاتمه داده، كشته شدند. اكثر قربانيان به علت خفگي در كاميوني كه آنها را به سمت بازداشتگاه مي برد جان خود را از دست دادند.

در 6 مرداد، دولت تايلند خبرداد قصد دارد چندين مدرسه اسلامي را در جنوب كشور تعطيل كند و ادعا كرد كه آنها از پايگاه هاي آموزشي براي تعليم جداي طلبان جنگ جو استفاده مي كند.

در ماه فروردين ماه، نيروهاي امنيتي به روي مسلمانان آتش گشود و دست كم 107 مسلمان را در خونين ترين روز تاريخ اين منطقه كشت.