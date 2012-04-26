به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل فنی و حرفه ای استان کرمانشاه با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی سیزدهمین مسابقات کشوری مهارت در استان، تاکید کرد: مسابقات ملی مهارت، نخبگان فنی مهارتی را شناسایی می کند.

فرشید امیری افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در راستای برگزاری این مرحله از مسابقات کشوری مهارت اقدام به شناسایی جوانان مستعد و علاقه مند در حوزه های مهارتی می کند.

وی گفت: متقاضیان شرکت در این دوره از مسابقات ملی مهارت از 26 فروردین ماه تا 15 اردیبهشت ماه سال جاری با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای سطح استان می توانند نسبت به ثبت نام خود به صورت الکترونیکی از طریق پورتال جامع سازمان اقدام کنند.

وی، شرط سنی برای داوطلبان رشته های ساخت و تولید تیمی و مکاترونیک را متولدین 11/10/1366 به بعد و برای سایر رشته ها را متولدین 11/10/1369 به بعد ذکر کرد.

امیری بیان داشت: برگزاری مسابقات ملی مهارت با هدف شناسایی نخبگان مهارتی و کشف جوانان مستعد در حرفه های فنی و مهارتی صورت می پذیرد بنابراین از جوانان علاقه مند دعوت می کنیم نسبت به ثبت نام در این مسابقات از طریق مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقدام نمایند.

457 هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی به مددجویان کرمانشاه ارائه کرد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از ارایه 457 هزار و 22 نفر ساعت آموزشهای مهارتی به مددجویان در ندامتگاههای استان در سال گذشته خبر داد.

فرشید امیری افزود: مهارت آموزی و فراهم کردن زمینه های اشتغال مولد برای مددجویان پس از آزادی در کاهش بازگشت آنان به زندان موثر است.

وی، نقش آموزشهای مهارتی را در اصلاح و تربیت مددجویان و ایجاد اشتغال پایدار برای آنان را حایز اهمیت دانست و گفت: فراگیری آموزشهای فنی و مهارتی نه تنها از ارتکاب جرم و بازگشت مجدد آنان به زندان جلوگیری می کند بلکه کاهش معضلات اجتماعی را نیز به همراه دارد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه تاکید کرد: 29 حرفه آموزشی تعمیرکار برق خودرو، تعمیرکار ماشین های الکتریکی، تعمیرکار سیستم های ایمنی و حفاظتی، تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده، نصب و سیم کشی تجهیزات مدارهای الکتریکی ساختمان، تکنولوژی خودرو، پرورش دهنده زنبور عسل در کارگاههای آموزشی به مددجویان ارائه می شود.