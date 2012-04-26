سند توسعه اشتغال گلستان رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران استان گفت: همچنین برای اولین بار در کشور، دانشکده تحصیلات تکمیلی بخش تعاون در استان گلستان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: این دانشکده در دانشگاه جامع گلستان و با پیگیری های وزیر و استاندار در سه رشته مدیریت اقتصاد تعاون، مدیریت تعاون و کارآفرینی تعاون ایجاد خواهد شد و اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان نیز به آن تخصیص یافته است.

وی افزود: در سال 91 به نخبگان و فارغ التحصیلان در این اداره کل توجه بیشتری می شود و در این راستا تفاهم نامه هایی با دانشکده های مختلف استان امضا شده است.

وی با اشاره به کارگروه توسعه بخش کشاورزی گفت: 192 میلیارد و 600 میلیون تومان به استان گلستان برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شده و این مبلغ تنها به تعاونیهایی که زیر مجموعه کشاورزی هستند اختصاص می یابد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اذعان داشت: 41 میلیارد تومان اعتبار به موضوع مشاغل خانگی در سال 90 اختصاص یافت و بیش از 18 هزار پرونده تشکیل شد که از این میزان هفت هزار پرونده با 12 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اند.