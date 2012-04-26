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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

خواجه مظفری:

سند توسعه اشتغال گلستان رونمایی می شود

سند توسعه اشتغال گلستان رونمایی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: سند توسعه اشتغال استان در حال پیگیری است و 99 درصد آن مورد تائید مشاور قرار گرفته و با سفر رئیس جمهور پرده برداری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری پیش از ظهر پنجشنبه در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران استان گفت: همچنین برای اولین بار در کشور، دانشکده تحصیلات تکمیلی بخش تعاون در استان گلستان راه اندازی می شود.

وی اظهار داشت: این دانشکده در دانشگاه جامع گلستان و با پیگیری های وزیر و استاندار در سه رشته مدیریت اقتصاد تعاون، مدیریت تعاون و کارآفرینی تعاون ایجاد خواهد شد و اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد تومان نیز به آن تخصیص یافته است.

وی افزود: در سال 91 به نخبگان و فارغ التحصیلان در این اداره کل توجه بیشتری می شود و در این راستا تفاهم نامه هایی با دانشکده های مختلف استان امضا شده است.
 
وی با اشاره به کارگروه توسعه بخش کشاورزی گفت: 192 میلیارد و 600 میلیون تومان به  استان گلستان برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده شده و این مبلغ تنها به تعاونیهایی که زیر مجموعه کشاورزی هستند اختصاص می یابد.
 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اذعان داشت: 41 میلیارد تومان اعتبار به موضوع مشاغل خانگی در سال 90 اختصاص یافت و بیش از 18 هزار پرونده تشکیل شد که از این میزان هفت هزار پرونده با 12 میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده اند.
کد مطلب 1586272

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