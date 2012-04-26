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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۲۸

تنیس جام دیویس کاپ - تهران/

ایران صاحب دومین پیروزی شد

ایران صاحب دومین پیروزی شد

تیم ملی تنیس ایران با شکست قرقیزستان در دیدارهای انفرادی به دومین پیروزی در مسابقات جام دیویس کاپ گروه سوم آسیا - اقیانوسیه دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مسابقات تنیس جام دیویس کاپ در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه امروز پنجشنبه پیگیری شد که طی آن تیم ایران در مصاف با قرقیزستان به پیروزی 2 بر صفر دست یافت. محسن حسین‌زاده و شاهین خالدان برگزارکننده رقابت‌های انفرادی ایران در این دیدار بودند.

دیدارهای دوبل ایران مقابل قرقیزستان ازبعدازظهر امروز آغاز می‌شود. ایران در حالی مقابل قرقیزستان صاحب پیروزی شد که روز گذشته و در اولین دیدار نیز تیم ویتنام را با نتیجه 2 بر یک شکست داده بود.

در چارچوب مسابقات تنیس جام دیویس کاپ در گروه سوم آسیا- اقیانوسیه تیم‌های کویت، سوریه و عمان روز گذشته در مصاف با تیم‌های قرقیزستان، بنگلادش و مالزی با نتایج مشابه 3 بر صفر صاحب پیروزی شده بودند.

تیم تنیس ایران روز جمعه سومین دیدار خود در مسابقات جام دویس کاپ گروه سوم آسیا - اقیانوسیه را برابر کویت برگزار می‌کند. این دیدار از ساعت 10 صبح آغاز می‌شود.

مسابقات تنیس جام دیویس کاپ در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه با حضور ایران و 7 تیم خارجی تا 10 اردیبهشت ماه پیگیری خواهد شد. در پایان این رقابت‌ها دو تیم برتر به گروه سوم صعود می‌ کنند و دو تیم نیز به گ روه چهارم سقوط خواهند کرد.

کد مطلب 1586275

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