ایران صاحب دومین پیروزی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم مسابقات تنیس جام دیویس کاپ در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه امروز پنجشنبه پیگیری شد که طی آن تیم ایران در مصاف با قرقیزستان به پیروزی 2 بر صفر دست یافت. محسن حسین‌زاده و شاهین خالدان برگزارکننده رقابت‌های انفرادی ایران در این دیدار بودند.

دیدارهای دوبل ایران مقابل قرقیزستان ازبعدازظهر امروز آغاز می‌شود. ایران در حالی مقابل قرقیزستان صاحب پیروزی شد که روز گذشته و در اولین دیدار نیز تیم ویتنام را با نتیجه 2 بر یک شکست داده بود.

در چارچوب مسابقات تنیس جام دیویس کاپ در گروه سوم آسیا- اقیانوسیه تیم‌های کویت، سوریه و عمان روز گذشته در مصاف با تیم‌های قرقیزستان، بنگلادش و مالزی با نتایج مشابه 3 بر صفر صاحب پیروزی شده بودند.

تیم تنیس ایران روز جمعه سومین دیدار خود در مسابقات جام دویس کاپ گروه سوم آسیا - اقیانوسیه را برابر کویت برگزار می‌کند. این دیدار از ساعت 10 صبح آغاز می‌شود.

مسابقات تنیس جام دیویس کاپ در گروه سوم آسیا - اقیانوسیه با حضور ایران و 7 تیم خارجی تا 10 اردیبهشت ماه پیگیری خواهد شد. در پایان این رقابت‌ها دو تیم برتر به گروه سوم صعود می‌ کنند و دو تیم نیز به گ روه چهارم سقوط خواهند کرد.