300 خانواده شهید منطقه 16 تهران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح پنج شنبه با حضور شهردار منطقه 16، مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی از مدیران منطقه در سالن ستادی مدیریت بحران منطقه 16 تهران برگزار و در آن خانواده های شهید محلات تختی و علی آباد جنوبی مورد تجلیل قرار گرفتند.

داود نورچه ای رئیس بنیاد شهید منطقه 16 تهران در این مراسم از حضور پرشور خانواده های شهدای گرانقدر و ایثارگران این محلات تشکر و اقدامات مدون و مستمر شهردار این منطقه در خصوص رسیدگی و توجه به امور این بزرگواران را تحسین بر انگیز دانست.

شهردار منطقه 16 نیز در این مراسم، هدف از برگزاری ویژه برنامه های سوگواری ایام فاطمیه را ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ذکر کرد و در خصوص اقدامات انجام شده در این ایام گفت: هویت بخشی سیمای بصری منطقه و تبلیغات محیطی با رویکرد ترویج فرهنگ فاطمی، برپایی ایستگاه فرهنگی و صلواتی در جوار گلزار شهدای بوستان بهمن، گردهمایی هیات مذهبی، برگزاری سخنرانی با محوریت الگوهای علمی و عملی زندگانی حضرت فاطمه و برگزاری مراسم سوگواری و عزاداری در مساجد محلات از جمله این اقدامات برشمرد.

فضل الله اندرزی توزیع محصولات فرهنگی شامل آلبوم صوتی اشک یاس، کتاب بانوی مهر و ماه و همچنین پوستر با هدف ترویج سیره اخلاقی و معنوی حضرت زهرا (س) را از دیگر اقدامات شهرداری منطقه 16 در ایام فاطمیه ذکر کرد.

محمد عزیزی قائم مقام شهردار منطقه 16 ضمن ادای احترام به جایگاه و مقام شامخ خانواده شهدا، یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت.

گفتنی است در این مراسم پدر شهید مهاجر به نمایندگی از طرف خانواده شهدای این منطقه، از شهردار منطقه 16 در خصوص تلاشها و خدمات ارئه شده در سال 90 تقدیر و تشکر کرد.