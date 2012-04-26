هفته سی و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال و دیدارهای سرنوشت ساز

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور روز پنجشنبه با انجام دو دیدار مهم وارد هفته سی و دوم می شود که طی آن در یکی از این بازی ها، تیم تراکتورسازی تبریز پذیرای تیم پرسپولیس تهران خواهد بود.

صف آرایی تراکتور آماده برابر پرسپولیس بحرانی

تراکتورسازان که یکشنبه گذشته و در هفته سی و یکم موفق به شکست تیم راه آهن در ورزشگاه تختی تهران شدند، با روحیه و انگیزه ای مضاعف خود را آماده پیکار حساس با تیم پرسپولیس کرده اند و اکنون این شرایطی که تیم تبریزی دارد، به احتمال فراوان تیم حریف را در زمین مسابقه دچار مشکل خواهد ساخت.

وضعیت فنی و روحی ایده آل تیم تراکتورسازی در شرایطی است که پرسپولیسی ها حال و روز چندان خوبی ندارند و شکست پرگل و دور از انتظار هفته قبل این تیم برابر سایپا، به لحاظ روانی کادرفنی و بازیکنان این تیم را به هم ریخته است و شاید از بدشانسی سرخپوشان تهرانی است که باید در این برهه زمانی نه چندان مناسب، باید به میهمانی تبریزی ها بیایند.

اگرچه تیم پرسپولیس پس از روی کار آمدن مصطفی دنیزلی از روزهای بحرانی ابتدای فصل تا حدودی فاصله گرفت و توانست چند نتیجه خوب در لیگ از جمله شکست استقلال در دربی و یا موفقیت در لیگ قهرمان آسیا به دست آورد اما پس از دیدار حاشیه ای این تیم با داماش که منجر به باخت سه بر صفر و کسر دو امتیاز از سرخپوشان شد، به نظر می رسد که این تیم تا حدودی از شرایط مطلوب خود فاصله گرفته و بویژه یکی، دو هفته ای است که اوضاع چندان قابل تعریفی ندارد.

اختلافاتی که بین بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس پس از بازی برابر الغرافه قطر بوجود آمد، سبب شد تا این تیم به تبع همان اختلافات و نیمکت نشینی چند یار اصلی اش، شکست چهار بر دو برابر سایپا را متحمل شود و با روحیه ای خراب بار سفر به تبریز را ببندد.

اما تیم تراکتورسازی هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ روحی وضعیت بسیار خوبی را تجربه می کند و آماده مصاف با پرسپولیس است.نمایشی که تراکتورسازان در دیدار با راه آهن داشتند حاکی از یک بازی تماشاگر پسند و زیبا بود و اگرچه بازی تهاجمی این تیم خیلی دیر و در دقیقه 86 نتیجه داد اما به هر حال آنچه نیاز امیر قلعه نویی و شاگردانش بود، در ورزشگاه تختی تهران تامین شد و این تیم هم امتیاز با استقلال تهران شد.

تراکتورسازی و رکورد 71 روز گل نخوردن

اما نکته ای که شاید از چشم خیلی ها دور مانده، خط دفاعی مستحکم تراکتورسازی است که در بازی های اخیر این تیم عملکردی فوق اعلاده داشته است.

بر اساس آمار، تیم تراکتورسازی در پنج بازی اخیر خود همواره دروازه اش به روی مهاجمان حریف بسته مانده و این تیم آخرین بار در تاریخ بیست و ششم بهمن سال 90 و در بازی هفته بیست و ششم در خانه مس کرمان گل خورده است.

سپاهان، سایپا، فجرسپاسی، فولاد و راه آهن تیمهایی هستند که در پنج هفته گذشته حریف تراکتورسازان بوده اند اما هیچ کدام موفق به گلزنی برابر تیم تبریزی نشده اند که این امر نشان دهنده خط دفاعی بسایر خوب و هماهنگ در تیم تراکتورسازی است.

شاید در نیم فصل اول و حتی تا یکی، دو هفته پیش قدرت خط حمله تیم تراکتورسازی بیشتر مورد بحث قرار می گرفت اما اکنون در کنار 51 گل زده این تیم که فعلا سومین خط حمله زهردار لیگ به شمار می رود، باید قدرت دفاعی سرخپوشان تبریزی نیز مدنظر قرار گیرد.

این در شرایطی است که تیم پرسپولیس فقط در بازی قبلی خود برابر سایپا چهار بار دروازه اش باز شده و از خط دفاعی چندان مطمئنی بهره نمی برد.

استقلال دلخوش به پرسپولیس نباشد!

دیدار با پرسپولیس در شرایطی است که تراکتورسازی سخت به سه امتیاز آن نیازمند است زیرا این تیم فرصتی را پیش رو دارد تا بار دیگر به صدر جدول و یا حداقل به خانه دوم صعود کند.

این در حالیست که چشم استقلالی ها باردیگر به ساقهای بازیکنان تیم پرسپولیس است تا همچون دیدار با سپاهان، سرخپوشان تهرانی از خانه تراکتورسازی نیز امتیاز بگیرند و سبب افزایش شانس آبی های تهرانی برای قهرمانی شوند اما خود پرسپولیسی ها به خوبی می دانند که اینجا تبریز است و پشت سر تیم تراکتورسازی، یکصد هزار هوادار پرشور و فهیم ایستاده که می تواند برای هر حریفی حتی پرسپولیس دنیزلی، یک روز سخت و البته به یاد ماندنی رقم بزند و از اینرو تیم استقلال و هوادارانش نباید چندان دلخوش به امتیاز گیری رقیب سنتی شان در تبریز باشند.

حضور یکصد هزار نفری و عزیمت به تهران

سخن از هواداران تراکتورسازی به میان آمد و بد نیست به این موضوع نیز اشاره ای شود که با توجه به حضور 10 هزار نفری تراکتوری ها در ورزشگاه تختی تهران و البته با توجه به نتایج درخشان اخیر تیم تبریزی، پیش بینی می شود در روز پنجشنبه ورزشگاه یادگار امام (ره) جای سوزن انداختن نیز نداشته باشد.

اما برد تراکتورسازان برابر پرسپولیس زمانی ارزش دو چندان خواهد یافت که فردای آن، تیم شهرداری تبریز نیز بتواند در تهران برابر استقلال به برتری برسد و از اینرو به نظر می رسد هواداران تیم تراکتورسازی پس از اتمام مسابقه این تیم برابر پرسپولیس، آماده سفر به تهران و حضور در ورزشگاه آزادی شوند که این امر می تواند کمک بزرگی برای تیم شهرداری در مصاف با استقلال باشد و این تیم تبریزی را از خطر سقوط به دسته اول تا حدودی دور کند.

هفته سی و دوم، رویارویی تیمهای تبریزی با سرخابی های تهران است که نتیجه این دو دیدار می تواند نقشی تعیین کننده در سرنوشت قهرمانی و تیمهای سقوط کننده به دسته پایین تر داشته باشد.

همزمان با بازی روز پنجشنبه تراکتورسازی و پرسپولیس، تیم سپاهان در اصفهان میزبان تیم پایین جدولی شاهین بوشهر خواهد بود که این دیدار نیز می تواند به واسطه نیاز شدید شاهینی ها به سه امتیاز آن و فرار از منطقه خطر، برای صدرنشین اصفهانی مشکل تلقی شود.

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گزارش: محمود نصیرپور