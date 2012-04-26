ایجاد بیش از 10هزار فرصت شغلی برای نیازمندان البرزی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سالارکیا از ایجاد بیش از 10هزار فرصت شغلی طی سال گذشته برای محرومان و نیازمندان توسط کمیته امداد استان خبر داد.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: در سال گذشته توسط کمیته امداد استان البرز تعداد 10هزار فرصت شغلی در قالب کار انگیزی ، توان افزایی ، خودکفایی و کاریابی برای محرومان و نیازمندان ایجاد شده است.

این مسئول گفت: نیازمندان مراجعه کننده به امداد و مددجویان تحت حمایت با دریافت وامهای اشتغال از محل بنگاه های زود بازده و منابع امدادی توانستند در مسیر خودکفایی قرار بگیرند.

وی با اشاره به معرفی طرحهای مصوب مشاغل خانگی به بانکها ادامه داد: بر این اساس تعداد چهار هزار و 59 خانواده از نیازمندان غیر تحت حمایت و مددجویان تحت حمایت این نهاد در البرز از این فرصت بهره مند شده اند.

آغاز ثبت نام سیزدهمین مسابقات ملی مهارت

ثبت نام سیزدهمین مسابقات ملی مهارت آغاز شده و علاقمندان باید تا زمان تعیین شده برای شرکت در این مسابقات ملی مهارت ثبت نام کنند.

علاقمندان برای ثبت نام در سیزدهمین مسابقات ملی مهارت تا 15 اردیبهشت می توانند با مراجعه به مراکز آموزش فنی و حرفه ای نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

این امر با همکاری مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استانها و مرکز تربیت مربی و پژوهشهای فنی و حرفه ای دنبال خواهد شد.

دومین نشست هم اندیشی مدیران و دبیران مدارس در کرج برگزار شد



دومین نشست هم اندیشی مدیران و دبیران مدارس مجری طرح "آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی "در محل مدرسه راهنمایی شاهد عفاف از ناحیه سه کرج برگزار شد.

در این نشست هفت نفر از همکاران مجری طرح به بیان تجربیات و نکته نظرات خویش پرداخته و دبیرخانه های دروس مشمول این طرح به اطلاع مجریان رسانده شد.

این دبیرخانه ها عبارتند از دبیرخانه طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی درس ادبیات مستقر در ناحیه 3 کرج و دبیرخانه طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی درس علوم تجربی مستقر در ناحیه 4 کرج

دبیرخانه طرح آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی دروس اجتماعی و تاریخ مستقر در ناحیه 2 کرج، دیگر مورد در این زمینه است.

همچنین مقرر شده است که با مسئولیت مسئولان آموزش راهنمایی مناطق یادشده و با نظارت گروه آموزش راهنمایی به کار ادامه داده شود.

تایید صلاحیت 4 آزمایشگاه آزمون کالیبراسیون



اولین جلسه کمیته تایید صلاحیت آزمایشگاه های آزمون کالیبراسیون در سال جاری با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این خصوص گفت: در این جلسه صدور و تمدید گواهینامه های آزمایشگاه های زیر بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

کلانتر معتمدی ادامه داد: در نهایت با صدور گواهینامه برای سه آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه شمول گواهینامه برای یک آزمایشگاه و به شرح زیر موافقت شده است.

این مسئول افزود: آزمایشگاه پیشگامان اندازه شناسی دقیق ( افزایش دامنه شمول ) زمینه فعالیت : کالیبراسیون و آزمایشگاه مارگارین (صدور) زمینه فعالیت: روغن ، قند و شکر از موارد در این خصوص است.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: آزمایشگاه ایران آوند فر (صدور) زمینه فعالیت : شوینده ، آرایشی و بهداشتی و آزمایشگاه مرکز تحقیقات و مهندسی اصفهان ( صدور ) زمینه فعالیت : متالورژی از دیگر موارد در این خصوص است.