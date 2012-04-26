نتیجه آخرین وضعیت حمایت از دومین کاندیدای اصولگر در گرگان و آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام قربانعلی جمشیدی اظهار داشت: بر اساس جلسه‎ای که در 26 اسفندماه در تهران برگزار شد، تصمیم گرفتیم تا در مرحله دوم انتخابات قضاوت را به عهده مردم گذاشته تا همچون گذشته با هوشیاری و بصیرت اصلح‎ترین فرد را انتخاب کنند.

وی تصریح کرد: به لحاظ اینکه هر دو کاندیدا در مرحله اول انتخابات در جبهه متحد دعوت شده بودند لذا مردم، در رقابت این دو کاندیدا هر کدام را برگزینند به فرموده امام راحل "میزان رای ملت است" که برای جبهه متحد محترم شمرده می‎شود.

سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان از مردم خواست تا در مرحله دوم انتخابات که در 15 اردیبهشت‎ماه برگزار می‎شود، حضوری منسجم داشته باشند.

جمشیدی در خصوص وظایف نمایندگان مردم عنوان کرد: نمایندگان باید بر اساس خواسته مقام عظمای ولایت که امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند حرکت کرده اخلاق، قانونمداری و قانونگذاری را در عمل نشان دهند تا شاهد یک مجلس قوی و کارآمد باشیم.

وی تصریح کرد: نمایندگان باید با همکاری سه قوه و به ویژه دولت راهگشای خواسته‎های مردم باشند و در مسائل فرهنگی، اقتصادی، صنعت و تولید ملی نیازهای مردم جامعه را برآورده کنند.

دبیر جامعه روحانیت استان گلستان در خصوص دستاورد این انتخابات برای دوستان انقلاب و دشمنان این مرز و بوم یادآور شد: دشمنان همان طوری که در ملاقات‎های جدید 1+5 با مسئولان ذی‎ربط داشتند نشان داد انتخابات مرحله اول ایران، تاثیرگذاری خودش را در مسائل بین‎المللی گذاشته و یقیناً امیدی که علیه نظام ما داشتند به یاس تبدیل شد تا اگر روزنه‎ امیدی هم که در دل داشتند از بین برود.

جمشیدی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری بیان کرد: باید کاری کنیم هیمنه‎ای که دشمن علیه نظام ما دارد با وحدت و یکپارچگی موجبات عقب‎نشینی دشمنان را فراهم کند که خوشبختانه تاکنون نیز همین گونه بوده است.

وی حضور مردم در انتخابات را نشانه اقتدار، صلابت، دین مداری، بیداری، ولایتمداری و هوشیاری عنوان کرد و متذکر شد: هر رای مردم در انتخابات به منزله تیری است که بر قلب دشمنان اسلام از جمله آمریکا، اسرائیل، انگلیس، منافقان و عوامل آنها نشانه می‎رود تا خون شهدای این کشور و این نظام که ثمره انقلاب اسلامی هستند همیشه پابرجا بماند.