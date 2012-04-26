اعضای هیئت ارزیاب سازمان ملی استاندارد تقدیر شدند

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه هیئت ارزیاب برگزار شد و در این جلسه، تقدیرنامه اعضا اهدا شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: مسئولان ذیربط از جمله رئیس، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت و مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه حضور داشته اند.

این مسئول گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی ، جامعه ممیزی و بازرسی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از دیگر شرکت کنندگان در جلسه یادشده بوده اند.

برزگری افزود: جایگاه هیئت ارزیاب در تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی کالا ونقش شرکتهای بازرسی کالا در انجام بخشی از وظایف سازمان در ارتباط با قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، اهمیت فراوانی دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این بخشها در ارتقای کیفی فعالیتهای سازمان ملی استاندارد تاثیر فراوانی دارند و می توانند به ارتقای امور کمک شایانی کنند.