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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۱۰

برزگری به مهر خبر داد:

اعضای هیئت ارزیاب سازمان ملی استاندارد تقدیر شدند

اعضای هیئت ارزیاب سازمان ملی استاندارد تقدیر شدند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اعضای هیئت ارزیاب این سازمان تقدیر شدند.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جلسه هیئت ارزیاب برگزار شد و در این جلسه، تقدیرنامه اعضا اهدا شده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: مسئولان ذیربط از جمله رئیس، معاون نظارت بر اجرای استاندارد و سیستمهای کیفیت و مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه حضور داشته اند.

این مسئول گفت: نمایندگان اتاق بازرگانی ، جامعه ممیزی و بازرسی ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از دیگر شرکت کنندگان در جلسه یادشده بوده اند.

برزگری افزود: جایگاه هیئت ارزیاب در تایید صلاحیت شرکتهای بازرسی کالا ونقش شرکتهای بازرسی کالا در انجام بخشی از وظایف سازمان در ارتباط با قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، اهمیت فراوانی دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: این بخشها در ارتقای کیفی فعالیتهای سازمان ملی استاندارد تاثیر فراوانی دارند و می توانند به ارتقای امور کمک شایانی کنند.

کد مطلب 1586291

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