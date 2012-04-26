مردم مهریز در مساجد سجده شکر به جا آوردند

رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان مهریز در گفتگو با خبرنگار مهر از اقامه سجده شکر بین نمازهای ظهر و عصر و مغرب و عشا در مساجد این شهرستان خبر داد.

سیدکاظم کمالیان افزود: این مراسم که برای دومین سال متوالی با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، شورای اسلامی شهر و شورای هیئات مذهبی شهرستان در تمامی مساجد برگزار می شود، مردم با بجا آوردن این سجده شکر سالروز شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس را گرامی می دارند.

وی عنوان کرد: به راستی که انقلاب گستره شگرفی از تاریخ است که در بستر آن سنت های الهی با اعجازی خاص تجلی می یابند و قانون های تاریخی در آن عرصه، نمود و نمایش می یابند تا همگان به چشم دل دریابند که هرگز برای سنت خداوندی تبدیل و تغییری نیست.

کمالیان ابراز داشت: به شکرانه سالروز رسوایی و شکست ذلت بار آمریکا و سران کاخ سفید در صحرای طبس در پنجم اردیبهشت ماه سال 59 و به شکرانه بارش رحمت الهی، مردم شریف دارالولایه مهریز سر به آستان باری تعالی فــرود آورده و همچون سال گـذشته سجده شکر به جا آورند.