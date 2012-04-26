تحصیل بیش از 18 هزار نفر دانشجو در مراکز آموزش عالی شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر ، رضا صدیقی امروز پنجشنبه در جلسه مشترک مسئولان دانشگاه علوم پزشکی و مسؤولان شهرستان اهر گفت: این شهرستان با دارا بودن پنج مرکز آموزش عالی دولتی و آزاد یکی از شهرستانهایی است که در حوزه آموزش عالی حرفی برای گفتن دارد.

این مسئول همچنین با اشاره به اینکه متأسفانه در گذشته به علت عدم پیگیریهای لازم دانشکده پرستاری و مامایی شهرستان با سه سال فعالیت تعطیل شده بود، گفت: با هماهنگی های انجام شده از مهر ماه سالجاری با شروع به فعالیت مجدد این دانشکده اقدام به پذیرش دانشجو در رشته های پیراپزشکی خواهد کرد.

امام جمعه اهر نیز دراین جلسه رشد و توسعه کشور و هر منطقه را با رشد و توسعه علم عنوان کرد و افزود: با تقویت زیرساختهای فرهنگی و آموزش عالی جهل را از خانه ها رخت برمی بندد.

حجت الاسلام حاجی زاده دین اسلام را دین علم عنوان کرد و گفت: به برکت انقلاب اسلامی در کشور ما همه روزه شاهد رشد در علوم و فنون و فناوری های نوین هستیم که همه اینها در سایه تلاش اندیشمندان و دانشمندان جوان ما که عرق ملی و عشق و علاقه به نظام و انقلاب دارد محقق شده است.