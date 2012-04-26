65 مورد عملیات آتش نشانی در بجنورد انجام شد

علی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: از این تعداد 33 عملیات مربوط به آتش سوزی و 32 عملیات نیز مربوط به امداد و نجات بوده است.

وی اظهار داشت: در مجموع عملیات‌های آتش سوزی و امداد و نجات، 59 نفر از شهروندان نجات یافته و متاسفانه دو نفر نیز فوت کرده‌اند.

گودرزی حادثه آتش سوزی خودروها را شش مورد ذکر کرد و افزود: در بررسی‌های صورت گرفته علت این آتش سوزی‌ها جوشکاری و انتقال حرارت، نشت گاز ال پی جی، نشت بنزین، اتصال در سیم کشی و ... اعلام شده است.

وی گفت: 10 مورد از این آتش سوزی‌ها مربوط به منازل مسکونی بوده که با حضور به موقع آتش نشانان خوشبختانه حادثه جانی نداشته‌اند.

این مسئول تعداد حواث آتش سوزی در فروردین ماه سال 91 را به نسبت مدت مشابه در سال قبل 14 مورد کمتر دانست و افزود: در سال گذشته در فروردین ماه 47 مورد آتش سوزی رخ داده بود.

وی تعداد عملیات‌های امدا و نجات در فروردین ماه سال جاری را 13 مورد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بیان و تصریح کرد: در فروردین ماه سال گذشته 19 مورد عملیات امداد و نجات انجام شد که این رقم در سال جاری به 32 مورد افزایش یافت.

گودرزی عمده عملیات‌های امداد و نجات را شامل حبس شدگی بیان کرد و افزود: در طول این مدت هشت مورد حبس شدگی، هفت مورد واژگونی و تصادف، چهار مورد حوادث آسانسور، چهار مورد حیوانات مزاحم و یک مورد نیز غرق شدگی اتفاق افتاده است.

وی تعداد تلفات در حوادث فروردین ماه سال جاری را دو نفر اعلام و اضافه کرد: از این دو، یک نفر در نخستین حادثه منجر به فوت رانندگی در کل کشور در میدان امام رضا (ع) بجنورد کشته شد و دیگری نیز در حادثه سد شیرین دره غرق شد.