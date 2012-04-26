کرج از فهرست آلوده ترین شهرهای کشور خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری اظهار داشت: کرج از جمله شهرهای خوش و آب و هوای کشور است که توسعه و رشد آن طی سالهای اخیر بر وضعیت هوای آن تاثیر گذاشته، به نحوی که وضع کیفی هوا از دغدغه های مهم در حوزه محیط زیست بدل شده است.



وی گفت: در سال جاری تلاشمان این است که این کلانشهر را از فهرست هشت شهر آلوده کشور خارج کنیم.



پسندیده در عین حال تصریح کرد: در پنج ماهه آخر سال گذشته تنها پنج روز آلوده در این کلانشهر گزارش شد یعنی به طور متوسط یک روز آلوده در هر ماه بود.



وی برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه کارکنان و مدیران صنایع، فعالیت 20 مرکز معاینه فنی خودرو در استان، ارتقا و بهبود سیستم حمل و نقل عمومی و افزایش فضای سبز را از جمله عوامل تاثیرگذار در این خصوص برشمرد و افزود: همه این موارد دست به دست هم داد تا در سال 90 کمترین میزان آلودگی هوا را شاهد باشیم.



830 اخطاریه زیست محیطی صادر شد



مدیرکل محیط زیست استان البرز همچنین از صدور 830 مورد اخطاریه زیست محیطی در استان خبر داد و در پاسخ به سوالی در این خصوص که آیا مراکز دولتی را هم شامل می شود، بدون آوردن نام ادارات این سوال را تایید کرد.



وی همچنین تلاش برای گسترش صنایع سبز را از دیگر اولویتهای مهم سال 91 برشمرد و از تقدیر از شرکت "مکو" که یکی از واحدهای شرکت مپنا است و همچنین شرکت "انبار نفت" به عنوان واحدهای خدماتی و صنعت سبز سال 90 در استان البرز خبر داد.



پسندیده پاسخ به سوال خبرنگار مهر، درباره اجرای طرح جامع مدیریت پسماند در استان را که تا کنون فقط در شهر کرج به اجرا در آمده است، به نتیجه کارگروهی که در هفته پیش رو با همین موضوع تشکیل می شود، موکول کرد.