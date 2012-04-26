چهار میلیون دانشجو در دانشگاه های کشور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود به مقایسه دستاوردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور از سال 84 تا کنون پرداخت و اظهار داشت: سال 84 تعداد کل دانشجویان کشور حدود دو میلیون نفر بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 330 هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی، 10 هزار و 40 رشته مکان ارشد و 793 رشته دکتری در کشور وجود دارد که این ارقام نسبت به سال 84 از رشد قابل توجهی برخوردار بوه است.

دانشجو اظهار داشت: همچنین در سال 84 تعداد دانشیاران و استادان 4300 نفر بودند که این تعداد به هشت هزار و 500 نفر رسیده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری پیشرفت و دستاوردهای دانشگاه صنعتی شاهرود را دلیل محکمی بر موفقیت دولت دهم ارزیابی کرد و افزود: بر آیند کار دولت باید ایجاد اعتماد به مردم و امید به آینده باشد.

وی با مقایسه دستاوردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان سمنان، گفت: در سال 84 تعداد دانشجویان این استان 55 هزار نفر، دانشجویان کارشناسی ارشد یک هزار و 431 نفر و دانشجویان مقطع دکتری یک هزار و 100 نفر بودند که این آمار در حال حاضر به 100هزار نفر دانشجوی کارشناسی، 10 هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و سه هزار دانشجوی مقطع دکتری رسیده است.