به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه صنعتی شاهرود، با ابیان اینکه کمبود خوابگاه ها با بومی سازی دانشگاه ها قابل حل است، افزود: باید دانشگاه های سرمایه نقدی ملت را تبدیل به نیروی انسانی کند.

دانشگاه برای جامعه کادری سازی می کند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: دانشگاه برای جامعه کادری سازی می کند تا این کادر، چرخ های اجرایی مملکت را به گردش در آورد.

دانشجو اظهار داشت: جامعه ایرانی آداب و رسوم خوبی داشته و به مانند یک خانواده است و دانشگاه باید نیروی هایی متخصص، شجاع و متعهد به آرمان های آن جامعه تربیت کند.

دانشگاه در مسیر جامعه ای ایرانی قرار بگیرد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: دانشگاه باید در مسیر جامعه ای ایرانی قرار بگیرد و از دانشگاهی که جوانان را با نگاه به غرب تربیت می کند باید ترسید.

وی گفت: اگر می خواهیم عاقبت بخیر شویم باید در انجام کار اجرایی و سیاسی ولایت مدار بمانیم.

باید در هر استان یک دانشگاه دختران ایجاد کنیم

دانشجو با بیان اینکه چرا پس از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی باید بحث این را داشته باشیم که سرویس دختران و پسران جدا باشد و تنها یک دانشگاه دختران(الزهرا) در کشور داشته باشیم، اظهار داشت: باید در هر یک از استانها یک دانشگاه دختران ایجاد کنیم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: باید در هر استان دانشگاهی بومی داشته باشیم که در شکل و محتوا بر مرزهای دانش و مبنای اصول اسلامی حرکت کند.

وی در پایان با بیان اینکه بعد از فتنه 88 دشمن به دانشگاه طمع کرده بود گفت: دانشگاهیان جزء بهترین و دیندارترین اقشار جامعه بوده و در روز موعود(فتنه 88) نشان دادند که همراه با ولایت هستند.