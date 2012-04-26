محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در هفته بزرگداشت مقام معلم لازم است مناسبتترین نوع تجلیل از مقام معلم انجام گیرد زیرا معلم وشان آن، برخاسته از مقام و منزلتی است که دین اسلام برای علم قائل شده است.
وی ادامه داد: بنابرین مسئولیت تکریم از مقام معلم بر دوش همه مسئولان است و قشر خاصی را شامل نمیشود.
حضور فرهنگیان قم در حرم مطهر حضرت معصومه (س)
وی گفت: فرهنگیان قم به همراه جمعی از پاسداران در روز سه شنبه 12 اردیبهشت در حرم مطهر حضرت معصومه (س) حاضر میشوند.
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: همچنین در این روز بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان برای تجدید بیعت بر مزار شهید مطهری حاضر میشوند.
برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت بزرگداشت مقام معلم
وی ادامه داد: همچنین به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم مسابقات ورزشی در سطح استان قم برگزار میشود.
وی با بیان اینکه به مناسبت گرامیداشت مقام معلم در روز معلم از برخی از خانوادههای شهدا دیدار میشود بیان کرد: همچنین مزار شهدا و مزار شهید مطهری در این روز گلباران میشود.
وی با اشاره به اینکه 17 اردیبهشت به عنوان روز معلم و انقلاب اسلامی نام گذاری شده، افزود: در این روز همایش بزرگداشت مقام معلم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان قم از گلباران مزار شهدا و همچنین مزار شهید مطهری در قم در روز معلم خبر داد.
محمد حسین امین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: در هفته بزرگداشت مقام معلم لازم است مناسبتترین نوع تجلیل از مقام معلم انجام گیرد زیرا معلم وشان آن، برخاسته از مقام و منزلتی است که دین اسلام برای علم قائل شده است.
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