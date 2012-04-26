آموزشکده کشاورزی اهر دانشکده می شود/ ایجاد سه رشته جدید کشاورزی در اهر

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر سید محمد تقی علوی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جلسه مشترک با مسئولان شهرستان اهر در محل آموزشکده کشاورزی این شهر گفت: با فراهم شدن مقدمات لازم برای تبدیل آموزشکده کشاورزی به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی از سال تحصیلی جدید اولین رشته های کارشناسی شامل علوم دامی، صنایع غذایی و جنگلداری و منابع طبیعی راه اندازی و اقدام به پذیرش دانشجو خواهد کرد.

وی گفت: مطالعات لازم برای ایجاد پنج رشته جدید نیز انجام و در مرحله اقدام است.

این مقام مسئول با اشاره به پتانسیلهای علمی شهرستان و استعدادهای بالقوه در بخش کشاورزی و معدن اظهار امیدواری کرد دومین دانشکده نیز تحت عنوان دانشکده معدن زیر نظر دانشگاه تبریز دراین شهرستان فعال شود.

وی افزود: مهمترین شاخصه های توسعه یافتگی هر منطقه توسعه علمی و نیروی انسانی تحصیلکرده است که دراین راستا شهرستان اهر یکی از قطبهای مهم دانشگاهی استان است که امیدواریم با تعامل و همفکری شاهد رشد روز افزون علمی و پژوهشی و توسعه مراکز آموزش عالی باشیم.

وی در این جلسه از همراهی و همکاری مسئولان شهرستان به خاطر تعامل بسیار مثبت برای تقویت این دانشکده قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد توسعه همه جانبه این دانشکده و تبدیل آن به دانشگاه باشیم.

