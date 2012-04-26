علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: تعداد کل کتابخانه‌های کشور دو هزار و 804 کتابخانه بوده و بر این اساس سرانه کشوری به ازای هر 25 هزار نفر 94 صدم کتابخانه است.

وی با بیان اینکه در سطح استان در مجموع 65 کتابخانه عمومی فعال است اضافه کرد: سرانه استانی به ازای هر 25 هزار نفر 1.94 کتابخانه بوده که این میزان در مقایسه با سرانه کشوری یک کتابخانه بیشتر است.

رحیمی تعداد کل کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور را 29 میلیون و 703 هزار و 47 عنوان ذکر کرد و افزود: سرانه کشوری تعداد کتاب نیز به نسبت هر 100 هزار نفر 39.75 کتاب است که این میزان در استان با 483 هزار و 383 کتاب 57.63 کتاب است.

وی در ادامه گفت: سرانه امانت گیری کتاب در کشور به ازای هر 100 نفر 69.70 بوده اما این میزان در کتابخانه‌های خراسان شمالی با 120.90 نفر بالاتر از سرانه کشوری آن است.

این مقام مسئول، تعداد کل اعضای کتابخانه در کشور را دو میلیون و 571 هزار و 727 نفر اعلام کرد و افزود: این میزان در خراسان شمالی 32 هزار و 827 نفر است.

وی اظهار داشت: بر این اساس سرانه کشوری تعداد اعضای کتابخانه به ازای هر 100 نفر 3.44 بوده در حالیکه این میزان در استان 3.91 نفر است.

مدیرکل اداره امور کتابخانه‌های خراسان شمالی سرانه مراجعه به کتابخانه به ازای هر 100 نفر را در کشور 98.04 نفر اعلام و تصریح کرد: این میزان در استان 121.61 نفر است.