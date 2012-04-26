رویا کلیشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبادل نظر صاحب‌‌نظران طب اطفال در سطح منطقه و بحث و تبادل نظر در زمینه پیشگیری و درمان بیماری‌های کودکان و نوجوانان از اهداف برگزاری این همایش است.

وی افزود: درسالهای اخیر، مبانی مرتبط با بیماری‌های کودکان و نوجوانان پیشرفت‌های سریعی داشته و برنامه‌های مرتبط با پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت این گروه سنی در نظام سلامت کشور نهادینه شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: همکاری‌بخش‌های مختلف مرتبط بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش در نظام سلامت سبب شده تا در این زمینه شاهد ارتقای شاخص‌های بین‌المللی در سطح کشور باشیم و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز یکی از پیشگامان این امر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این سمینار 9 اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین اصفهان برگزاری می‌شود، ادامه داد: این سمینار با همکاری گروه بیماری‌های کودکان دانشکده پزشکی، انجمن متخصصان بیماری‌های کودکان ایران - شاخه اصفهان، اتحادیه انجمن‌های متخصصان کودکان جمهوری‌های آسیای مرکزی و جامعه متخصصان کودکان ترکیه برگزار می‌شود.