معاونتهای راه و شهرسازی البرز برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی تلاش کنند

قدرت الله ضیایی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است هر معاونت در حوزه کاری خود به شکل شایانی به مردم خدمات رسانی کند و زمینه های این امر فراهم شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز ادامه داد: البته معاونتها تاکنون عملکرد خوبی داشته اند و لازم است برای تداوم این امر و ارتقای کیفی در این راستا تلاش کنند.

این مسئول گفت: به عنوان مثال، شاهد فعالیت چشمگیرمعاونتها از جمله معاونت املاک حقوقی بوده ایم ضمن اینکه با توجه به حضور چشمگیر ارباب رجوع، این معاونت توانسته عملکرد خوب و شایسته ای داشته باشد.

همدلی و اتحاد بین کارکنان این اداره کل تداوم داشته باشد

مدیرکل راه و شهرسازی البرز افزود: لازم است همدلی و اتحاد بین کارکنان این اداره کل تداوم داشته باشد و زمینه های تقویت این امر را نیز به بهترین شکل فراهم کنیم.

ضیایی فر همچنین به افتتاح پنج هزار واحد مسکن مهر در خرداد ماه در البرز اشاره کرد و این امر را از فعالیتهای بسیار مهم دانست.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز در ادامه از افتتاح آزاد راه همت به کرج در تیر ماه سال 91 خبر داد و این امر را نیز از اقدامات بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.