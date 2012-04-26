موسسه رازی رتبه برتر آموزش و توانمندسازی کارکنان را کسب کرد

هادی فامیل قدکچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه رازی در راستای آموزش و توانمند سازی کارکنان، رتبه برتر را در استان البرز کسب کرده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: این امر از سوی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری البرز اعلام شده است.

وی گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در راستای آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت، در بین دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی استان در سال 1390 موفق به کسب رتبه برتر شده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی افزود: در این زمینه، با اهدای لوح سپاس از تلاشهای این موسسه تقدیر و تشکر شده است.

فامیل قدکچی ادامه داد: امیدواریم در سال جاری، بیش از پیش شاهد رشد و اعتلای علمی و پژوهشی این موسسه باشیم و زمینه های این امر فراهم شود.