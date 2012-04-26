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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

فامیل قدکچی به مهر خبرداد:

موسسه رازی رتبه برتر آموزش و توانمندسازی کارکنان را کسب کرد

موسسه رازی رتبه برتر آموزش و توانمندسازی کارکنان را کسب کرد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی گفت: این موسسه، رتبه برتر آموزش و توانمندسازی کارکنان را در سطح استان البرز کسب کرد.

هادی فامیل قدکچی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: موسسه رازی در راستای آموزش و توانمند سازی کارکنان، رتبه برتر را در استان البرز کسب کرده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ادامه داد: این  امر از سوی اداره کل آموزش و پژوهش استانداری البرز اعلام شده است.

وی گفت: موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در راستای آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت، در بین دستگاههای اجرایی و موسسات آموزشی و پژوهشی استان در سال 1390 موفق به کسب رتبه برتر شده است.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی افزود: در این زمینه، با اهدای لوح سپاس از تلاشهای این موسسه تقدیر و تشکر شده است.

فامیل قدکچی ادامه داد: امیدواریم در سال جاری، بیش از پیش شاهد رشد و اعتلای علمی و پژوهشی این موسسه باشیم و زمینه های این امر فراهم شود. 

کد مطلب 1586315

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