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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۹

پرویزی مقدم به مهر خبر داد:

کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب البرز

کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز از کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب این استان خبر داد و این امر را بسیار مطلوب دانست.

 مصطفی پرویزی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب استان البرز با همکاری همه بخشها و پرسنل ذیربط محقق شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: یگان حفاظت منابع طبیعی در برخورد با متجاوزان به انفال و عوامل تخریب جنگلها و مراتع به موفقیتهای خوبی دست یافته است.
 
این مسئول گفت: کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب استان و کاهش تصرفات جدید عرصه های ملی و دولتی، یکی از مهمترین موفقیتها در این خصوص است.
 
فرهنگ سازی و گسترش مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال اهمیت فراوانی دارد
 
پرویزی مقدم افزود: فرهنگ سازی و گسترش همکاری و مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال اهمیت فراوانی دارد و این امر باید به بهترین نحو دنبال شود.
 
این مسئول ادامه داد: در سال 90 بیش از 181 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان رفع تصرف و خلع ید شده که این امر بسیار مطلوب است.
 
معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 89 رشد قابل توجه داشته است.
کد مطلب 1586317

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