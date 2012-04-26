کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب البرز

مصطفی پرویزی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب استان البرز با همکاری همه بخشها و پرسنل ذیربط محقق شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ادامه داد: یگان حفاظت منابع طبیعی در برخورد با متجاوزان به انفال و عوامل تخریب جنگلها و مراتع به موفقیتهای خوبی دست یافته است.

این مسئول گفت: کاهش حجم تخریب جنگلهای دست کاشت تاغ جنوب استان و کاهش تصرفات جدید عرصه های ملی و دولتی، یکی از مهمترین موفقیتها در این خصوص است.

فرهنگ سازی و گسترش مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال اهمیت فراوانی دارد

پرویزی مقدم افزود: فرهنگ سازی و گسترش همکاری و مشارکت مردمی در پاسداشت از انفال اهمیت فراوانی دارد و این امر باید به بهترین نحو دنبال شود.

این مسئول ادامه داد: در سال 90 بیش از 181 هکتار از اراضی ملی و دولتی استان رفع تصرف و خلع ید شده که این امر بسیار مطلوب است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال 89 رشد قابل توجه داشته است.