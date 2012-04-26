چالشهای فعالیت شوراهای اسلامی شناسایی و حل و فصل شود

محمود چمنی در آستانه نهم اردیبهشت، سالروز تشکیل و استقرار شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است به خبرنگار مهر گفت: شوراهای اسلامی از مظاهر دموکراسی و مردم سالاری دینی محسوب می شوند و هدف از تشکیل شوراهای اسلامی، تشویق مردم به مشارکت در اداره امور محلی است و در این رابطه نقش سازنده آنها در امور تصمیم گیری و نظارتی در مناطق تحت فعالیتی خود باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد.

وی تحقق حقوق شهری و شهروندی و نیز رفع نارسایی هایی موجود این حوزه را از اهداف مهم تشکیل شوراهای اسلامی برشمرد و گفت: نظام شورایی یک کار جمعی و پرهیز از استبداد رای است و این نظام یکی از ابزارهای مهیا شده برای دخالت در سرنوشت و ساختن آینده محسوب می شود.

چمنی، با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از قوانین اختصاصی شوراهای اسلامی، اظهار داشت: این اصلاحات باید به سرعت و با رجوع به آرای متخصصان و مجریان این قوانین اعمال شود تا مجریان بتوانند در حل معضلات منطقه خود بکوشند تا انگیزه مردم در توجه به این نهاد مهم رو به ضعف نگذارد.

فرماندار تبریز با اشاره به اینکه فراوانی مسایل اجتماعی و لزوم کوچک کردن پیکره دولت، نقش شوراها را بیش از گذشته پررنگ‌تر و مهم‌تر کرده، افزود: اعضای شوراهای اسلامی باید طوری عمل کنند که تمام مناطق شهری و روستایی سرشار از جلوه های خدماتی دولت باشد و در این رابطه صیانت از حقوق مردم و کمک به حل و فصل نارسائی های عمومی آنها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی یادآور شد: شوراهای اسلامی یک واقعیت قانونی هستندکه ایجاد این چنین نهادی حرکت به سوی نظام غیرمتمرکز محسوب می‌شود و در چنین نظامی سعی می‌شود از اختیارات قدرت مرکزی کاسته و این اختیارات تا حدودی به نهادهای محلی و مردمی واگذار شود.

چمنی افزود: شوراهای اسلامی باید به دنبال فراهم کردن زیر ساخت لازم برای توسعه انسانی باشند و یکی از شیوه های مهم تقویت این زیر ساخت ظرفیت سازی نیروی انسانی است که از طریق مشارکت انجام می گیرد.