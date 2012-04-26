50 هزار نفر کارگر در استان زنجان مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فضائل مقدسی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار جامعه کارگری استان زنجان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان زنجان افزود: با اهتمام به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جامعه کارگری محور پیشرفت کشور است، مجموعه تلاش مسئولان استان باعث شده که نرخ بیکاری در این منطقه به8.4 درصد برسد و این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور12.4 درصد استپ.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی در زمینه راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده انجام شده است، افزود: امسال نیز با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور مبنی بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و اهتمام به این بخش در راستای پاسخ به منویات مقام معظم رهبری در خصوص سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانی، اعتباری بالغ بر 165 میلیارد تومان به استان زنجان اختصاص یافته تا در زمینه ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی، گام‌های بلندی بردارد.