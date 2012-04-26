50 هزار نفر کارگر در استان زنجان مشغول به کار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فضائل مقدسی قبل از ظهر پنج شنبه در دیدار جامعه کارگری استان زنجان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان زنجان افزود: با اهتمام به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جامعه کارگری محور پیشرفت کشور است، مجموعه تلاش مسئولان استان باعث شده که نرخ بیکاری در این منطقه به8.4 درصد برسد و این در حالی است که نرخ بیکاری در کشور12.4 درصد استپ.
مقدسی با بیان اینکه در حال حاضر 2000 تعاونی فعال در استان وجود دارد، افزود: با توجه به این تعداد تعاونی فعال در استان، شاهد حضور 800 هزار عضو نیز در این تعاونیها هستیم.
مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: در همین راستا 26 هزار نفر نیز که متقاضی اشتغال هستند، ساماندهی شدهاند. براساس سیاست های کلان دولت برای توسعه بخش کشاورزی، یک هزارو 690 میلیارد ریال اعتبار برای اشتغالزایی در بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
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