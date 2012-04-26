اعتماد مردم نسبت به مسئولان نباید در جریان انتخابات مخدوش شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چمنی امروز پنجشنبه در نشست هماهنگی عوامل اجرایی مرحله دوم انتخابات مجلس نهم حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر در محل فرمانداریتبریز با اشاره به اهمیت بالای برگزاری باشکوه مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس، افزود: مکارم اخلاقی باید بر جریان کلی انتخابات حاکم باشد و هر یک از مسئولان، کاندیداها و نیز اقشار مختلف مردم باید به وظایف شرعی و قانونی خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه جریان سرنوشت ساز این مرحله از انتخابات نیز باید از تاثیرپذیری فضاهای آلوده و تفرقه برانگیز اجتماعی و فرهنگی جامعه بدور باشد، گفت: پیشگامی و حضور آگاهانه در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس و نیز نارکارآمد کردن توطئه های دشمنان داخلی و خارجی باید ارمغان بزرگ مسئولان برگزاری انتخابات و مردم برای اقتدار روزافزون نظام جمهوری اسلامی باشد.

فرماندار تبریز با تاکید بر اینکه جایگاه حقوقی انتخابات باید در شان مردم و نظام اسلامی باشد، افزود: کاندیداها در وهله نخست باید خود تبلور اجرای قانون در جامعه باشند و در این رابطه نسبت به توانمندسازی پایه های نظام مردم سالاری دینی و قانونگذاری صریح برنامه ریزی و تلاش کنند.

چمنی، حفظ هوشیاری سیاسی و دیانت اجتماعی مردم نسبت به افزایش میزان مشارکت و انتخاب برتر را مورد تاکید قرار داد و گفت: رعایت تعالیم اخلاقی و فراگیرسازی اصول قانونی در مراحل مختلف انتخابات باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار تبریز با دعوت از کاندیداهای حاضر در مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر به رعایت دقیق شاخص های تعریف شده قانونی، حفظ متقابل کرامت و جایگاه حقیقی و حقوقی همدیگر خواستار پرهیز جدی آنان از شایعه پراکنی و نیز وعده پردازی غیرواقعی و خودستایی های افراطی در برنامه های تبلیغاتی شد.

وی با بیان اینکه مجریان انتخابات، مکلف به رعایت اصل امانتداری و قانون مداری هستند، بیان کرد: تمام مسئولان مکلف به رعایت امانت داری در انتخابات هستند و فضای تبلیغی و انتخابات باید با شور و نشاط و در عین حال توام با آرامش باشد.

چمنی، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر گستردگی حضور مردم در انتخابات و قانون گرایی، گفت: انتخابات باید به مسابقه ای برای خدمتگزاری تبدیل شود تا شاهد حضور حداکثری مردم باشیم.چراکه هرچه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ایران بیشتر در چشم مخالفان و دشمنانش دیده خواهد شد.