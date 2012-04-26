اقدامات تاثیرگذاری برای رشد سرمایه گذاری در کرمانشاه صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: در چند سال گذشته همواره تلاش خود را برای رشد سرمایه گذاری در استان بکار گرفته ایم و با دعوت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری نسبت به شناسایی ظزفیت ها و پتانسیل های موجود در استان اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه در زمینه صنعت و کشاورزی دارای استعدادهای خوبی است لذا با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و تسهیلات تخصیص یافته در این بخش و جلسات مستمر طرح توسعه کشاورزی استان، برنامه های اثربخشی در زمینه توسعه باغات، افزایش تولید واحد سطح، افزایش درآمد کشاورزان و ارتقاء سطح کیفی محصولات کشاورزی مورد پیگیری قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: از مدیران استان خواسته ایم که نسبت به رفع مشکلات سرمایه گذاران به صورت ویژه برخورد کنند و به سرمایه گذاران اعلام کرده ایم که هیچ محدویت زمانی برای بیان و طرح مشکلات این عزیزان نداریم.

استاندار کرمانشاه گفت: در سال گذشته سه کارخانه مهم در کرمانشاه با حضور رییس جمهور به بهره برداری رسید که این کارخانه ها ضمن کمک به توسعه بخش صنعت، نقش مهمی در اشتغالزایی ایفا می کنند.

هاشمی تاکید کرد: خوشبختانه طرح های تاثیرگذاری در استان در حال اجرا است و با توجه به سفر پرخیروبرکت مقام معظم رهبری و مصوبات سفر معظم له در سال گذشته، آینده درخشانی پیش روی استان است.

وی در پایان افزود: از هر طرحی که منجر به اشتغالزایی و بسترسازی مناسب برای توسعه استان شود حمایت می کنیم و همواره از مدیران خواسته ایم که در این راستا حرکت کنند.