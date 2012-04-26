کاهش 18 درصدی بارندگی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رجایی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: میزان متوسط بارندگی استان بوشهر در سال گذشته 185.5 میلی متر بود و در سال جاری به 152 میلی متر کاهش یافت که بیانگر کاهش 18 درصدی میزان بارندگی در استان بوشهر است.

وی از کاهش 40درصدی میزان بارندگی نسبت به میزان متوسط درازمدت استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: میزان متوسط بارندگی درازمدت سالانه در استان بوشهر 255 میلیمتر است که امسال 103 میلیمتر کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب بوشهر از کاهش 60 درصدی میزان بارندگی در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر خبر داد و افزود: بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی میزان بارندگی در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر نسبت به متوسط بارش سال گذشته 60 درصد و نسبت به بارش دارز مدت 75 درصد کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: در حالیکه در شهرستان‌های شمالی استان بوشهر شاهد افزایش 6.6 دهم درصدی میزان بارندگی نسبت به سال گذشته هستیم ولی این میزان نسبت به متوسط بارندگی درازمدت 30 درصد کاهش داشته است.

رجایی به شیب کاهش بارندگی از شمال استانه به سمت جنوب استان اشاره کرد و بیان داشت: خشکسالی از سمت شمال استان بوشهر به سمت جنوب ان و با کاهش عرض جغرافیایی بیشتر می‌شود.

وی با بیان اینکه تنها 25 درصد میزان بارندگی سالانه در شهرستان های جنوبی استان بوشهر محقق شده، گفت: بارندگی در شهرستان جم 103 میلیمتر، در کنگان 45.5 و در دیر 39 میلیمتر بوده است.