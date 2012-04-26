ارومیه بهترین گزینه میزبانی برای مسابقات فوتسال غرب آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم قرعه کشی رقابتهای فوتسال غرب آسیا در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه آذربایجان غربی و شهر ارومیه با توجه به امکانات سخت افزاری از جمله سالن شش هزار نفری الغدیر، تماشاگران پرشور و تجربه میزبانی رقابتهای بین المللی در رشته های مختلف ورزشی بهترین گزینه برای میزبانی این دور از رقابتها بود.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان غربی برای میزبانی شایسته از این دور از رقابتها از ماهها قبل با فراهم کردن مقدمات لازم به استقبال این رویداد مهم ورزشی رفته، اظهار داشت: میزبانی مسابقات بین المللی برای گسترش و نمو فوتسال در شهرهای ایران به استانها واگذار شد.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال ایران با اشاره به تماشاگران پرشور و علاقه مند ارومیه ای نسبت به رشته فوتسال، ادامه داد: امیدواریم این تماشاگران با اخلاق، با فرهنگ بالای خود به تشویق تیم مورد علاقه خود بپردازند که این امر نوید بخش آینده ای بهتر برای فوتسال کشور است.

ترابیان با توجه به شرایط میزبانی شایسته و ظرفیت فوتسال و با ادامه روند فعلی می توان از ارومیه به عنوان قطب فوتسال ایران یاد کرد، عنوان کرد: همدلی و همکاری مسئولان، تشکیل کمیته های 12 گانه و فراهم کزدن زمینه برگزاری هر چه بهتر رقابتها در ارومیه قابل تقدیر است.



وی در ادامه سخنان خود گفت: با انصراف تیم های ملی لبنان، سوریه و امارات از حضور در این رقابتها که طی نامه ای از سوی فادی زوریکات دبیر کل فدراسیون فوتبال غرب آسیا به مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران ارسال شده بود، مقرر شد این مسابقات با حضور پنج تیم برگزار شود.



سومین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا به میزبانی ارومیه از روز جمعه هشتم تا سیزدهم اردیبهشت ماه امسال با حضور تیم های ایران، عراق، کویت، اردن و فلسطین برگزار می شود.