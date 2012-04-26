مدارس در ارتقای فرهنگ زیست محیطی تاثیرگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شمسی پور ظهر پنجشنبه در جمع دانش آموزان دبیرستان پگاه قزوین به مناسبت هفته هوای پاک اظهارداشت: دانش آموزان به عنوان موثرترین گروه ها در ایجاد فرهنگ تولید زباله کمتر و مدیریت آن نقش مهمی دارند.



معاون محیط انسانی اداره کل محیط زیست استان قزوین بیان کرد: مکانی که در آن زندگی می کنیم باید پاک و تمیز و به دور از هرگونه آلودگی و ناپاکی باشد و در موضوع کنترل آلودگی آن می توان از گروه های دانش آموزی و دانشجویی بهره گرفت.



وی افزود: این گروه ها به عنوان افرادی که اداره این کشور را در آینده بر عهده دارند باید این دیدگاه را داشته باشند که چگونه از محیط زیست خود حفاظت کرده و از آلودگی آن جلوگیری کنند.



شمسی پور با تاکید بر اینکه دراین هفته، کنترل پسماندها و زباله های تولیدی مورد توجه جدی قرار گرفته یادآورشد: با توجه به افزایش جمعیت شاهد تولید زباله بیشتر هستیم و در این راستا به فضاهای بیشتری برای دفن بهداشتی پسماندها نیازمندیم.



وی گفت: با تولید کمتر زباله و پسماند و مدیریت آن می توان زمین را پاک نگهداشت و این میراث ارزشمند را برای زندگی جوامع آتی حفظ کرد.



در هفته زمین پاک، اداره کل محیط زیست استان قزوین برنامه های متنوعی از جمله برگزاری کلاس های آموزشی با حضور کارشناسان و مسابقات نقاشی، شعر،عکس و مقاله نویسی در سطح شهر قزوین و شهرستان های استان برگزار می کند.