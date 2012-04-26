"قلاده های طلا" بهترین مصداق فعالیت فرهنگی در حوزه پدافند غیرعامل است

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از روابط عمومی سازمان پدافند غیر عامل کشور، سردار "غلامرضا جلالی" در پیام خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تشویق سازندگان فیلم های خوب، افزوده است: جسارت و خطر کردن از جمله ویژگی هایی است که در پیشرفت انسان ها و پیشبرد کارهایشان تاثیر گذار بوده و افرادی که دارای چنین روحیه ای هستند بدون شک در امور خویش شاهد پیشرفت های زیادی هستند.

وی ادامه داده است: وجود چنین خصلت هایی زمانی بیشتر معلوم می شود که آن را در کارهای هنری تاثیرگذار سینما شاهد باشیم.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور در بخشی دیگر از پیام خود آورده است: ساخت اثر سینمایی "قلاده های طلا" توسط کارگردان انقلابی و خوش ذوق سینمای ایران با توجه به موضوع پردازش آن از یک سو و فضای حاکم بر سینمای کشور از طرف دیگر، نمایانگر شجاعت و جسارت سازنده اثر است.

سردار جلالی تصریح کرد: پرداختن و ورود به چنین حوزه ای و قصد خلق اثری با این مختصات از سوی سازندگان آن دارای ارزش و ارج بسیار و نشان دهنده اراده و ایمانی مستحکم و عمیق به کار است.

وی افزود: این موضوع بیانگر فرهنگ رزمنده ای است که به گذشته خود افتخار می کند و هنوز دغدغه های پاسداری از انقلاب اسلامی ذهن و ضمیر او را به خود مشغول داشته است.

رییس سازمان پدافند غیر عامل کشور تصریح کرد: فیلم قلاده های طلا با نگاهی به وسعت دریا ،تمامی جریانات ، تفکرات و نگاه های سیاسی داخلی را فرزندان این کشور دانسته و تلاش کرده تا چالش ها و آسیب پذیری های این حوزه را برطرف کند.

سردار جلالی در این پیام تاکید کرد: سازنده فیلم در انتهای اثرش، نگاهی به وحدت ملی و حفظ منافع ملی در برابر تهدیدات نرم کرده است که این مهم می تواند بهترین مصداق فعالیت فرهنگی در حوزه پدافند غیر عامل باشد.