مدیریت شهری کرج مجری پروژه آسفالت جاده محمد شهر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با بیان اینکه، اعتبار اجرای پروژه آسفالت آماده تخصیص است، به بودجه دو میلیارد و 800 میلیون تومانی انجام این مهم اشاره کرد و افزود: این میزان اعتبار در آینده نزدیک صرف اجرای پرژوه آسفالت جاده محمد شهر می شود.

وی از جاده محمدشهر به عنوان یکی از محورهای مهم کرج یاد کرد و گفت: این جاده با توجه به قرار گرفتن در حوزه استحفاظی شهرداری کرج و محمدشهر سال ها رها شده بود.

آقازاده، ساماندهی این جاده را یکی از مطالبات اصلی مردم به ویژه مردم محمدشهر دانست و گفت: این خواسته به حق مردم در آینده نزدیک محقق می شود.



عملیات جدولگذاری بلوار بهاران غربی آغاز شد



معاون عمران و خدمات شهری منطقه 3 شهرداری کرج گفت: عملیات جدولگذاری بلوار بهاران(کانال غربی سابق)در دو لاین شمالی وجنوبی بطول هفت کیلومتر آغاز شد.



جواد جمشیدی با اعلام این مطلب افزود: عملیات جدولگذاری بلوار بهاران غربی(کانال) که پروژه پوشش کانال آن در دو فاز اسفندماه سال گذشته با اعتبار معادل پنج و نیم میلیاردتومان با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهره برداری رسید نیاز به جدولگذاری و آسفالت دارد که در حال حاضر عملیات جدولگذاری آن آغاز شده است.

این مسول ادامه داد: پس از اتمام عملیات جدولگذاری، زیرسازی و اجرای روکش آسفالت آن آغاز خواهد شد.



اجرای طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی

مدیر کنترل نظارت شهرداری کرج با اشاره به اجرای طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی عنوان کرد: این طرح با هدف ساماندهی معضلات اجتماعی در قالب آسیب دیدگان اجتماعی اجرایی می شود.

حاجی محمدی، اجرای طرح ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی را برابر با مصوبه شورای اسلامی شهر کرج ذکر و بیان کرد: بر اساس سیاست های شورای اسلامی شهر کرج این طرح با توجه به ساختارهای شهری اجرا می شود.

وی، هدف از تدوین و اجرای طرح کاهش آسیبهای اجتماعی را تحقق خروجی های مثبت و رفع مشکلات و معضلات اجتماعی دانست و بیان کرد: بسترسازی مناسب در حوزه فرهنگی نیز نقش بسزایی در تحقق این مهم دارد.



پروژه بهسازی بلوار مارلیک با اعتبار9 میلیارد ریال اجرا می شود



مدیر منطقه سه شهرداری کرج گفت: عملیات اجرای پروژه بهسازی بلوار مارلیک که از سال قبل آغاز شده بود با جدیت و شدت بیشتری با اعتبار 9 میلیارد ریال اجرا می شود.



محمدرضا صیفی افزود: عملیات جدولگذاری، زیرسازی و روکش آسفالت این بلوار برای رفاه شهروندان در حال انجام است.

این مسئول اضافه کرد: به دلیل وجود تیر و ترانس برق در مسیر اجرای این پروژه اجرای آن با کندی مواجه شد که با رفع معارضات عملیات آن ادامه یافت.

صیفی اظهارداشت: بلوار مارلیک حدود هزار و 800 متر طول دارد که تاکنون عملیات جدولگذاری لاین شمالی آن به اتمام رسیده و 600 متر از لاین جنوبی نیز انجام شده است باند جنوبی این بلوار در حوزه منطقه ملارد قرار دارد عملیات اجرایی بهسازی و ساماندهی باند جنوبی بلوار مارلیک توسط حوزه ذیربط انجام شده است.با اجرای کامل جدول گذاری به مساحتی حدود 18هزارمتر مربع زیرسازی و روکش آسفالت موردنیاز است که در قالب این پروژه به انجام خواهد رسید.



فاطمه (س) الگوی تمام عیار زنان و مردان مسلمان است



معاون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) مصداق و الگوی تمام عیار زنان و مردان مسلمان است.



حسین امیدیان ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت یگانه دخت نبی اکرم(ص)، با بیان این مطلب اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) مصداق انسان کامل است و انسان کامل الگوی تمام زنان و مردان مسلمان است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری تجمع فاطمیون توسط عزاداران فاطمی افزود: برگزاری اینگونه تجمع ها توسط عزاداران فاطمی، محافلی برای آموزش و الگوگیری به ویژه برای نسل جوان جامعه محسوب می شود.

این مسئول با بیان اینکه بارز ترین ویژگی حضرت فاطمه (س) ولایتمداری وی بوده است گفت: حضرت فاطمه(س)در این خصوص تا آخرین نفس بر سر این آرمان خود ایستادگی کرد و هیچ مسئله ای در ولایتمداری او خللی وارد نکرد.

تجهیز ایستگاه های انتقال پسماند جامد به باسکول



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج از تجهیز ایستگاه های انتقال پسماند جامد به باسکول خبر داد.



همایون رضا مدنی افزود: تجهیز ایستگاه های ذکر شده به منظور توزین و ثبت اطلاعات آماری پسماند های شهر در طول شبانه روز است.



وی ادامه داد: ثبت اطلاعات فوق بدون هیچ وقفه ای و به تفکیک خودرو های هر منطقه انجام می شود.

این مسئول از طراحی تهیه و نصب برنامه ها نرم افزاری آمار (توزین) برای ثبت خبر داد و افزود: ویرایش آمار بدست آمده از توزین نیز به منظور محاسبه دقیق میزان پسماندهای تولید شده انجام می شود.