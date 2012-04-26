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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

اختصاصی مهر/

سومین دوره مسابقات بومی محلی غرب کشور در خمین برگزار می شود

سومین دوره مسابقات بومی محلی غرب کشور در خمین برگزار می شود

خمین- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان مرکزی گفت: سومین دوره مسابقات بومی محلی منطقه غرب کشور با عنوان جشنواره آفتاب به میزبانی شهرستان خمین در تیرماه سال جاری برگزار می شود.

علی عشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسابقات بومی محلی منطقه غرب کشور در خمین برگزار می شود افزود: این مسابقات با حضور 12 استان غربی کشور از جمله مرکزی، همدان، لرستان، قزوین، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، قم، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، سنندج و زنجان برگزار می شود.

وی اظهار کرد: برگزاری مسابقات سوارکاری، دال پلان، هفت سنگ، تیراندازی روی اسب، تیراندازی با سلاح جنگی و تفنگ بادی، دو و میدانی از جمله مسابقات تعیین شده برای این جشنواره فرهنگی ورزشی است.

رئیس هیئت ورزشهای روستایی و عشایری استان مرکزی بیان داشت: جشنواره فرهنگی ورزشی آفتاب در سه روز و در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره ها را احیای بازی های بومی و محلی، فرهنگ دیرین مردم و افزایش نشاط بین آنها دانست و افزود: در مراسم جنبی این بازی ها، موسیقی سنتی 12 استان کشور نیز اجرا می شود که به بهترین اجراها نیز جوایزی اهدا می شود.

این مسابقات در یکی از روستاهای خمین برگزار خواهد شد.

شهرستان خمین در جنوب استان مرکزی 180 روستا و 110 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1586340

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