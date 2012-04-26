کارگران پرچمدار تولید ملی در انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر ، بیوک مقدسی بخشایش پنجشنبه در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به روز جهانی کارگر گفت: کارگران شریف و زحمت کش و مسلمان کشورمان یقینا برای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که ریشه کنی وابستگی به بیگانگان را در پی دارد به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفته و آنرا عملی خواهند ساخت.

وی تصریح کرد: کارگران کشورمان کاری خواهند کرد که جنس های ایرانی با کیفیت بسیار بالا با جنس های خارجی رقابت خواهند کرد.

وی با اشاره به واقعه طبس نیز گفت: شکست شیطان بزرگ در صحرای طبس یک معجزه بود و طوفان شن کار خودش را کرد چندین هلی کوپتر و تعدادی از افراد دشمن در آتش سوختند تعدادی از آنها نیز که سالم به جا ماندند وحشت زده از مهلکه گریختند .

مقدسی با تاکید بر اقتدار عظیم جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکپارچگی ملت غیور و رهبری مقام معظم رهبری آنچنان در اوج قله افتخار قرار دارد که همه ملت های مسلمان و آزاده به آن افتخار می کنند و دیکتاتورها و سلطه گران نگران و خواب از چشمانشان ربوده شده و پریشان حال هستند.

وی اظهار داشت: غرب باید به شکست خود در برابر جمهوری اسلامی چه در سیاست چه در جنگ نرم و سخت اعتراف کند و بدین جهت حرفی برای گفتن نداشته و ندارند، به نفع خودشان است که آدم شوند و در دنیا به دور از تروریست پروری و سلطه طلبی مثل انسان زندگی کنند در غیر این صورت نابودیشان حتمی است.

دبیر حزب موتلفه اسلامی استان در مورد انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم با ایمان و نترس و غیورمان مثل انتخابات دوره اول با شور و هیجان بیشتر در دور دوم در پای صندوق های رای حاضر شده و با آرای خود دشمنان اسلام را در کار شیطانی شان ناکام خواهند گذاشت.

مقدسی با تاکید بر مواضع پیشین خود در مورد ارز و سکه گفت: همانطور که قبلا گفته بودیم و گفته می شود ارز باید تک نرخی شود و این باعث از بین رفتن فساد مالی و اخلاقی در درون بنگاه های اقتصادی می شود و سکه نیز نباید به شکل کنونی ارزان به بیرون فروخته شود بلکه می توان گرانتر از بیرون قیمت گذاری و عرضه کرد تا خود به خود تعادل قیمت ارز و سکه برقرار شود در این صورت سودجویان ضرر خواهند کرد اما اگر غیر این باشد این داستان همچنان ادامه دارد.

وی در مورد شرکت رئیس جمهوری در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اگر چه شرکت ایشان در این جلسات بسیار دیر بوده ولی باعث همدلی و وحدت بین مسؤولان می شود و می توان امیدوار شد که شک و تردید ها از بین برود و یأس ها به امید تبدیل شود.

دبیر موتلفه اسلامی استان در پایان با اشاره به روز معلم و شهادت استاد مطهری گفت: منافقین پاره تن امام(ره) را به شهادت رساندند و این مرد الهی و فیلسوف را از انقلاب اسلامی گرفتند و به حق روز شهادت این استاد بزرگوار روز معلم نامیده شده است و ما آن را گرامی داشته و به آن احترام می گذاریم.