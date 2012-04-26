تشکیل کارگروه عکاسی بانوان استان مرکزی/ فعالیت کارگروه انیمیشن

حمیدرضا مجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، کارگروه عکاسی بانوان از ابتدای اردیبهشت سال جاری به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است، افزود: این کارگروه جهت تسهیل امر آموزش عکاسی برای خواهران با توجه به مشکلات پیش روی آن ها در امر آموزش بوده است.

وی با بیان اینکه استعدادهای خوبی در حوزه عکاسی بانوان در استان داریم گفت: مسئولیت این کارگروه فاخته جلایر نژاد از عکاسان فعال استان است که امید می رود بتواند در راستای ارتقای سطح کیفی عکاسی بانوان در استان فعالیت مضاعفی نسبت به گذشته داشته باشد.

مسئول واحد هنرهای تصویری و خانه عکاسان حوزه هنری گفت: فعالیت با برنامه در این زمینه می تواند بانوان عکاس ممتازی از استان به کشور و جامعه هنری معرفی و از آثار آن ها در جشنواره ها ، کتاب ها و سایت ها استفاده شود.

وی اضافه کرد: این کارگروه آموزش را بر عهده خود بانوان قرار داده تا با تامین حس امنیت جهت شرکت در سفرها، نشست ها و آموزش ها در پیشرفت عکاسی بانوان موثر باشد.

کار گروه واحد انیمیشن فعال شد

مجیدی در ادمه با اشاره به وجود استعداهایی در مینه انیمیشن در استان از راه اندازی کارگروه انیمیشن خبر داد.

وی گفت: واحد انیمیشن که یکی از زیر مجموعه های واحد هنرهای تصویری است تا کنون هفت فیلم انیمیشن دو بعدی و سه بعدی تولید که با توجه به پتانسیل موجود بنا بر این شد با مسئولیت حسن ساروقی واحد را فعال تر کنیم.

مسئول واحد هنرهای تصویری و خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی، هدف اصلی برنامه های سال 91 را آموزش و حمایت از تولید آثار فاخر هنری در بخش خای مختلف دانست و افزود: آموزش هنرمندان متعهد و متخصص و کمک و یاری آن ها در تولید آثارشان همچون حضور در جشنواره ها ، سایت ها و کتاب هدف اصلی حوزه هنری است.

برنامه ریزی امسال در حوزه تولید

وی با اشاره به اینکه بیش از یک 500 هنرمند با واحد هنرهای تصویری و خانه عکاسان حوزه هنری استان در ارتباط هستند افزود: برنامه ریزی برای تولید آثار در بخش های هنری صورت گرفته است.

مجیدی گفت: چاپ دو کتاب نفیس از آثار عکاسان حوزه هنری و همچنین تولید 5 فیلم داستانی، مستند و انیمیشن در دستور کار فعالیت های امسال این واحد است.

چهارمین جشنواره عکس زمان و هفته فیلم حوزه هنری برگزار خواهد شد

مسئول واحد هنرهای تصویری و خانه عکاسان حوزه هنری در خصوص شاخص ترین برنامه های سالانه واحد هنرهای تصویری گفت:چهارمین جشنواره عکس زمان نیمه دوم شهریور ماه به مدت سه روز با حضور عکاسان برتر کشور در اراک برگزار خواهد شد.

وی گفت: این جشنواره و پر پتانسیل با موضوع زمان است که تا کنون با استقبال خوبی از سوی هنرمندان روبرو شده است و هدف آن نشان دادن ارزش عمر و زمان در قالب تصویر و با زبان هنر به مردم است.

وی اضافه کرد: همچنین برنامه شاخص دیگر این واحد برگزاری چهارمین هفته فیلم حوزه هنری در آذرماه سال جاری با حضور اساتید برتر فیلم و سینمای کشور در بخش های داستانی، مستند وانیمیشن و فیلمنامه است. این هفته به منظور بازنمایی نقاط قوت و ضعف هنرمندان استان است تا حمایت و آموزش با هدف تر و پر محتواتر دنبال شود.

سفر آموزشی عکاسی برگزار می شود

مجیدی سفر آموزشی عکاسی پنج روزه به شمال کشور جهت آموزش تخصصی و هنری به صورت عملی در خرداد ماه و نشست های هفتگی در زمینه فیلم و عکس را از دیگر برنامه های این واحد عنوان کرد و گفت: این واحد از فیلمنامه ها و آثار عکاسی هنرمندان استان استقبال می کند تا از امکانات این بخش جهت تولید فاخر مبتنی بر اهداف حوزه سود بگیرند.

وی افزود: در سال گذشته هنرمندان حوزه هنری در بسیاری از جشنواره های معتبر بین المللی و کشوری خوش درخشیدند که بهترین عکس جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر، بهترین عکس جشنواره نماز و نیایش، تندیس زرین بهترین فیلمنامه جشنواره تسنیم اصفهان و بهترین فیلم جشنواره میلاد سرخ اردبیل از جمله آن هاست.

هدف؛ تعالی هنر متعهد

مجیدی هدف از راه اندازی کارگروههای جدید و برنامه ریزی جدی را برای تعالی هنر متعهد و هنرمندان این عرصه دانست.

واحدشامل دو واحد عکاسی و سینمایی است که واحد سینمایی در بخش های فیلم داستانی، مستند و انیمیشن و همچنین فیلمنامه نویسی در حال فعالیت و خدمت رسانی به هنرمندان علاقمند است و هدف ما در این واحد تولید و آموزش با کیفیت است ما به دنبال شعار و بیلان کاری نیستیم.

واحد هنرهای تصویری و خانه عکاسان حوزه هنری استان مرکزی اردیبهشت امسال ده ساله شد و هدف آن از آغاز تا کنون آموزش و حمایت از هنرمندان جهت تولید آثارشان بوده است.