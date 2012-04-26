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۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

ایران نژاد:

پروژه حریم محمدشهر با اعتبار فرمانداری و شهرداری اتمام می یابد

پروژه حریم محمدشهر با اعتبار فرمانداری و شهرداری اتمام می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج درباره پروژه نیمه تمام جدول گذاری در شهرک نهال و بذر و مشکلات شهروندان گفت: تامین اعتبار اتمام این پروژه از سوی فرمانداری و شهرداری در دستور کار قرار می گیرد.

مهدی ایران نژاد در پاسخ به مهر درباره پروژه جدول گذاری نیمه تمام در محدوده حریم محمد شهر و شهرک نهال و بذر اظهار داشت: اقدامات مطلوبی از سوی شهرداری در حریم جاده محمد شهر صورت گرفته است و فقط عملیات لکه گیری و روکش آسفالت آن باقی مانده است که مقرر شده شهرداری از محل اعتبارات نهضت آسفالت این پروژه را تکمیل و به پایان برساند.

وی افزود: هم اکنون نیز کلیه زیر سازی باندشمالی و جنوبی جاده محمد شهر انجام شده است.

فرماندارکرج گفت: سفر اخیری نیز با حضور مسئولان شهرستان به مشکین دشت، محمدشهر ، شهرک مهندسی زراعی و نهال و بذر داشته ایم که به محض رفع مشکل تملک دارایی ساماندهی برخی نقاط مشکل دار صورت می گیرد.

ایران نژاد افزود: به منظور اتمام عملیات جدول گذاری شهرک نهال و بذر که در حریم محمدشهر نیز واقع است تامین اعتبار لازم از سوی فرمانداری وشهرداری صورت می گیرد تا هر چه سریعتر مشکل شهروندان شهرک نهال و بذر رفع شود.

فرماندار تاکید کرد: شخصاً موضوع را پیگیری خواهم کرد.

کد مطلب 1586351

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