خروج از افغانستان؛ اولین اقدام اولاند پس از پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "فرانسوا اولاند" خود را برای پیروز شدن بر "نیکلا سارکوزی" در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه آماده می کند.

نامزد سوسیالیستها در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به فاصله اندکی پس از پایان دور نخست این انتخابات در پاریس اعلام کرد اولین اقدامی که پس از ورود به کاخ الیزه انجام می دهد، تسریع در خروج نظامیان این کشور از افغانستان خواهد بود.

وی وعده داد خروج این نظامیان بلافاصله پس از رئیس جمهور شدندش آغاز شده و تا پایان سال 2012 خاتمه می یابد.

اولاند پیشتر نیز گفته است اگر به عنوان رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس افغانستان که ماه می در شیکاگو برگزار می شود، شرکت کند برنامه شفافی را برای عقب نشینی نظامیان فرانسوی از این کشور اعلام می کند.

در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه سارکوزی و اولاند با کسب بیشترین آرا به دور دوم که در روز ششم ماه می (17 اردیبهشت) برگزار می شود، راه یافتند. گفتنی است طبق نظرسنجی ها بخت اولاند برای پیروزی در این انتخابات بیشتر از سارکوزی است.