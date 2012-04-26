کمک به تامین مسکن محرومان پاداش معنوی دارد/ ساخت پروژه 33 واحدی در تفرش

حجت الاسلام ولد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، یاری در ایجاد و تامین مسکن برای محرومین یکی از اعمال نیک است که اجر و پاداش معنوی دارد، افزود: هیچ کاری از خداوند پنهان نیست و پاداش کارهای نیک نزدش محفوظ می ماند.

وی اضافه کرد: در سال های اخیر همکاری و مشارکت شایسته و با ارزشی در تامین و ساخت مسکن از سوی خیرین صورت گرفته که در روند ساخت پروژه های مسکونی بنیاد مسکن تاثیر آشکاری داشته است وهرچند که گسترش هر چه بیشتر این فرهنگ و عمل خیر تلاش همه جانبه ای را می طلبد.

وی با اشاره به اینکه عملیات ساخت پروژه 33 واحدی مسکن محرومین تفرش آغاز شده است گفت: در حال حاضر ساخت و تامین مسکن نیازمندان در بیشتر شهرستان های استان سریعتر از قبل در حال انجام است و شرکت خیرین در این مهم قابل ستایش است.

پروژه 33 واحدی مسکن محرومین تفرش در زمینی به مساحت 2 هزار و 200متر در قالب 11 قطعه 200 متری به استعداد 33 واحد مسکونی با متراژ 60 متر مربع از منابع حساب 100 امام (ره) احداث خواهد شد.