به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عزیزی در نشست خبری قبل از دیدار روز جمعه تیمش برابر استقلال که بعدازظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: دیدار با استقلال یک بازی کاملا متفاوت است.من به موفقیت تیمم خوش بین هستم و تمام تلاشم را می کنم که آرامش را به تیم برگردانم.

وی با بیان اینکه بازیکنانش در چند ماه گذشته با دو سرمربی کار کرده اند خاطرنشان کرد: وقتی شما لباس سرمربیگری را بر تن می کنید وارد چالش جدیدی می شوید. وقتی که 22 نفر به کمک نیاز داشتند شما باید به آنها کمک کنید. برای شهرداری هنوز اتفاقی نیفتاده و اطمینان داریم برابر استقلال می توانیم کار بزرگی انجام دهیم و امتیاز کامل را بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری تبریز با بیان اینکه آنها با استقلال هدف مشترکی دارند افزود: شرایط دو تیم در جدول رده بندی به گونه ای است که نیاز به سه امتیاز بازی دارند. ما در انتهای جدول برای نیفتادن مبارزه می کنیم و استقلال برای رسیدن به قهرمانی. به همین خاطر این یک بازی کاملا متفاوت است.

وی در مورد شانس ماندن شهرداری در رقابتهای لیگ برتر گفت: تمام تلاش من این است که آرامش را به تیم برگردانم. استقلال تیم بزرگی است و برابر هوادارانش قدرتمندتر می شود اما ما باید در هفته های پایانی امتیازات لازم برای ماندن را جمع کنیم. نمی خواهم چشم مان به دست دیگر تیم ها باشد. با این حال شرایط به گونه ای رقم خورده که نتایج سایر تیم ها هم در سرنوشت ما تاثیرگذار است.

عزیزی از استقلال به عنوان تیمی خوب و قدرتمند نام برد و گفت: آنها برای رسیدن به عنوان قهرمانی نیاز به سه امتیاز این دیدار دارند و با هدف پیروزی به میدان می آیند. اما اینطور نیست که ما به فکر کسب یک امتیاز باشیم. می خواهیم سه امتیاز را بگیریم و در این راستا تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

وی در مورد پیشنهاد یک تیم لیگ برتری به یکی از بازیکنان شهرداری تبریز نیز گفت: من از این پیشنهاد بی خبرم و این بازیکن با تمام وجود در خدمت شهرداری تبریز است و مشکلی دراین زمینه وجود ندارد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و شهرداری تبریز در هفته سی و دوم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 17 روز جمعه در ورزشگاه ازادی تهران برگزار خواهد شد.