زمان دستیابی به اقتصاد سبز است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی با اشاره به روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای (نهم اردیبهشت 1391 مصادف با 28 آوریل 2012 میلادی)، افزود: سازمان بین المللی کار در یک حرکت جهانی شعار امسال را "ارتقاء ایمنی وبهداشت در یک اقتصاد سبز" اعلام نموده است.

وی گفت: با عنایت به اینکه اقتصاد سبز محور توسعه پایدار بوده و رسیدن به یک اقتصاد سبز با برخورداری از صنعت و مشاغل سبز و کار شایسته امکان پذیر می گردد، زمان آن رسیده که با ورود استاندارهای ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت، همزمان با مصرف بهینه منابع و حفاظت از محیط زیست، به سبز شدن واقعی صنعت و اقتصاد سبز در یک توسعه پایدار دست یابیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: برخورداری کشور از مشاغل سبز راهی به سوی ایجاد انگیزه و ارتقاء بهره وری نیروی کار، توسعه محیط های کار سالم، کاهش حوادث و بیماریها، توسعه فرهنگ ایمنی و بهداشت حرفه ای در جامعه در کنار سازگاری فعالیتهای صنعتی و اقتصادی با محیط زیست است.

وی افزود: هم راستایی شعار جهانی سال 2012 با شعار امسال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" که رهبر فرزانه جمهوری اسلامی اعلام فرموده اند، انگیزه ما را برای ارج نهادن به روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای دو چندان نموده است.