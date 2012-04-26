سوگواره یاس نبوی با حضور 5 هزار نفر در طرقبه شاندیز برگزار شد

محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با برنامه ریزی هایی که با همکاری فرمانداری شهرستان و اداره کل اوقاف و امور خیریه صورت گرفت مراسم سوگواری یاس نبوی به مناسبت شهادت فاطمه زهرا (س) در بقعه امام زادگان برگزار شد.

وی افزود: در راستای پیروی از منویات مقام عظمای ولایت مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ویژه برنامه های فرهنگی را در کنار معصوم زادگان در ایام ویژه سال اجرا می کند.

احمد زاده ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س)، برنامه‌های ویژه‌ای همراه سخنرانی و مداحی در امامزادگان برگزار و مردم از سخنرانی حجت‌الاسلام مهدی طائب عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار و مداحی حاج رضا گرمابی بهره مند شدن.

وی تصریح کرد: روز گذشته از ساعت 6 صبح تا 23 شب بیش از 11 هزار نفر زائر در محل امام زادگان حضور یافتند.

وی ادامه داد : در حاشیه این مراسم کتابچه مسابقه یاس نبوی به زائران اهداء می شد که در خصوص خطبه فدکیه حضرت زهار (س) بود.

شایان ذکر است، از عزاداران و و زائران و مجاوران آستان مقدس امام زادگان سید ناصر و سید یاسر بن الکاظم (ع) السلام، در پایان تمام این مراسم به رسم تبرک و شفا با غذای بقعه مبارکه پذیرایی می شدند.