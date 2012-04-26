صهیونیستهای افراطی آینده اسرائیل را به خطر می اندازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رژیم صهیونیستی شصت و چهارمین سالروز تاسیس خود را در سایه گسترش نارضایتی در بین ساکنان مناطق اشغالی و بدون کوچکترین امیدی برای دستیابی به سازش با فلسطینی ها جشن گرفت.

بر این اساس دولت صهیونیستی با اعلام "روز ملی" برنامه هایی را برای شهرک نشینان صهیونیست ترتیب داده که اجرای برنامه های سرگرمی در فضاهای باز، آتش بازی و رژه گروههای نظامی از جمله آنان است.

به همین مناسبت "رویون ریولین" رئیس پارلمان رژیم اسرائیل (کنیست) هر گونه افراطی گری را به زیان آینده این رژیم در منطقه دانست. به گفته وی یهودیان تندرو و متعصبان که دست به اقدامات شنیعی مانند آتش زدن مساجد مسلمانان می کنند، آینده اسرائیل را به مخاطره می اندازند.

جشن شصت و چهارمین سالروز اعلام موجودیت رژیم اشغالگر قدس همچنین با کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در برنامه های تمرین برای اجرای این جشن مصادف شده است.