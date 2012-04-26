  1. بین الملل
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۵

رئیس کنیست:

صهیونیستهای افراطی آینده اسرائیل را به خطر می اندازند

صهیونیستهای افراطی آینده اسرائیل را به خطر می اندازند

در شصت و چهارمین سالروز ایجاد رژیم جعلی اسرائیل در مناطق فلسطینی "رویون ریولین" در مورد خطر افراطی گری برای ادامه وجود این رژیم هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، رژیم صهیونیستی شصت و چهارمین سالروز تاسیس خود را در سایه گسترش نارضایتی در بین ساکنان مناطق اشغالی و بدون کوچکترین امیدی برای دستیابی به سازش با فلسطینی ها جشن گرفت.

بر این اساس دولت صهیونیستی با اعلام "روز ملی" برنامه هایی را برای شهرک نشینان صهیونیست ترتیب داده که اجرای برنامه های سرگرمی در فضاهای باز، آتش بازی و رژه گروههای نظامی از جمله آنان است.
 
به همین مناسبت "رویون ریولین" رئیس پارلمان رژیم اسرائیل (کنیست) هر گونه افراطی گری را به زیان آینده این رژیم در منطقه دانست. به گفته وی یهودیان تندرو و متعصبان که دست به اقدامات شنیعی مانند آتش زدن مساجد مسلمانان می کنند، آینده اسرائیل را به مخاطره می اندازند.
 
جشن شصت و چهارمین سالروز اعلام موجودیت رژیم اشغالگر قدس همچنین با کشته شدن یک نظامی اسرائیلی در برنامه های تمرین برای اجرای این جشن مصادف شده است.
کد مطلب 1586378

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