به گزارش خبرنگار مهر، کریم‌ حسین‌آبادی ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی شهرداران شهرستان دشتستان اظهار داشت: شهرداری‌های شهرستان بایستی زمینه آموزش و پژوهش در حیطه مدیریت شهری را فراهم کنند.

وی صرفه جویی و جلوگیری از هزینه‌های اضافه را از مسئولیت‌های اصلی مدیران برشمرد و گفت: انتخاب نماینده‌ای در سازمان شهرداری‌ها می‌بایست در دستور کار نشست شهرداران قرار گیرد.

شهردار برازجان تصریح کرد: حذف نیروهای ناکارآمد و استفاده از پرسنل خلاق و علاقمند و همچنین سپردن قسمتی از فعالیت‌های موجود به بخش خصوصی، می‌تواند در سرعت بخشیدن به روند توسعه مدیریت شهری مفید واقع شود.

حسین آبادی در ادامه از ایجاد شهرداری الکترونیک درشهرداری‌های شهرستان خبر داد و افزود: توجه به ارتباطات الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های مربوطه و لزوم به کارگیری آن در حوزه‌های مختلف کاری، ضمن پیشگیری از اتلاف وقت شهروندان، بازخورد سریع و اتخاذ تصمیمات لازم درخصوص مشکلات شهری را در پی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: امروزه سیمای شهرهای ما منظری بی روح و خشک دارد. درحالی که مهمترین نهاد رسمی پاسخگو در مورد منظر شهر ی، شهرداری‌ها هستند پس متحول کرد این شرایط، عزم جدی مسؤلان و مردم را می‌طلبد.

شهردار برازجان تاکید کرد: در راستای ایجاد وحدت رویه در بین سایر شهرداری‌ها ، جلسات هم‌اندیشی شهرداران استان بوشهر با پیگیری دبیرخانه دائمی این همایش، بزودی در برازجان برگزار می‌شود.

وی بر لزوم تشکیل سازمان عمران شهرداری‌های شهرستان تاکید کرد و بیان داشت: در آینده نزدیک، باتوجه به رایزنی‌های انجام شده، در خصوص آلایندگی برخی صنایع، اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

در ادامه این نشست دیگر شهرداران به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و در خصوص موارد مطرح شده، مواردی را به تصویب رساندند.