تلاش دولت برای کاهش قیمت/ 55 هزار واحد صنعتی فعال در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شجاعی ظهر پنج شنبه در نشست خبری در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، مبنی بر وضعیت نظارت بر بازار، گفت: تا قبل از آغاز تغییرات در نرخ ارز افزایش قیمت کمتر از قیمت تمام شده بود اما برخی از اتفاقات باعث بر هم خوردن مطالعات می شود.

وی تاکید کرد: تمامی تلاش دولت برای کنترل بازار و برگرداندن قیمت ها متناسب با سال گذشته است اما باید توجه داشت که با ثبات در قیمت مخالف هستیم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه فضای بازار کشور باید به سمت عرضه و تقاضا حرکت کند، تاکید کرد: اقتصاد و اشتغال در شرایط خاص تلاش های بیشتری را طلب می کند که در این میان اگر افزایش منطقی قیمت ها باعث افزایش اشتغال شود این بحث مورد قبول است.

شجاعی تصریح کرد: اگر افزایش قیمت ها در چهار چوب برنامه های سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده بوده مشکلی نیست اما اگر بیش از این باشد برخورد می شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دامه داد: سازمان حمایت تا جایی که توان دارد با این گونه تخلفات مربوط به گرانفروش برخورد می کند اما باید توجه داشت که در حوزه صنایع لبنی و دامی باید تلاش برای افزایش تولیدات باشد.

وی یادآور شد: نرخ ارز مرجع 17 درصد رشد داشته و 18 درصد حقوق کارگری در کف نیز رشد داشته است.

شجاعی با بیان اینکه طرح آمایش صنعت کمک فراوانی برای توسعه و ایجاد اشتغال و تولید مناسب خواهد کرد، افزود: در سال گذشته 50 میلیارد تومان در بحث آمایش صنعت اختصاص داده شد که در این میان مطالعات این طرح پایان یافته و در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

ایران خودرو و سایپا رفتن پژو را جبران می کنند

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر وضعیت خودرو سازی ایران پس از خروج پژو از ایران، گفت: تاکنون در خصوص خروج و جلوگیری از تولید پژو صحبتی نشده است.

وی تاکید کرد: در صورتیکه پژو در ایران تولید نشود خودرو های تولید ملی ایران خودرو و سایپا بازار را به دست خواهند گرفت زیرا ایران یکی از 10 کشور اول تولید کننده خودرو در جهان است.

شجاعی ادامه داد: افزایش نرخ خودرو به کارخانجات تولیدی مربوط نبود بلکه قطعه سازان مجبور به افزایش قیمت شدند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت در تلاش است که قیمت خودرو نیز به نرخ سال گذشته باز گردد.

55 هزار واحد صنعتی در کشور فعال است

شجاعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت های صنعتی کشور در سال گذشته، گفت: سال گذشته پنج هزار و 500 مجوزه بهره برداری به ارزش سرمایه گذاری 11 هزار و 700 میلیارد تومان و اشتغال 95 هزار نفر در کشور صادر شده است.

وی افزود: از جمله اولویت های سال جاری در این وزارتخانه اتمام طرح های نیمه تمام است که در این راستا 18 هزار پروژه با پیشرفت 20 تا 99 درصد مشخص شده که باید در سال جاری و تا پایان دولت دهم افتتاح شود.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: با توجه به حجم سرمایه گذاری هایی که در سال گذشته در حوزه صنعت و تجارت انجام شد این سازمان به 80 درصد از تعهدات اشتغالزایی خود عمل کرده است.

شجاعی یادآور شد: در حال حاضر 55 هزار واحد صنعتی در کشور فعال است که پرکردن ظرفیت های خالی را در برنامه های خود قرار داده ایم.