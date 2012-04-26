پیکر پاک شهید "عیسی معصومی" پس از 30 سال به ورامین بازگردانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد کاشانی افزود: شهید معصومی در عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر در سال 61 به درجه رفیع شهادت نائل شده و امروز در آستانه سی امین سالگرد آزادسازی خرمشهر برای تدفین به شهرستان آورده شده است.

وی گفت: این شهید سرفراز از روستای خاوه از توابع شهرستان ورامین به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شده بود که زمان تشییع پیکرش اعلام خواهد شد.

مهلت ثبت نام دوره های تربیت معلم قرآن کریم در ورامین‌ تمدید شد

کارشناس امور قرآنی اداره تبلیغات اسلامی ورامین از مهلت ثبت نام دوره های تربیت معلم قرآن کریم ورامین توسط اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان خبر داد.

مهدی رمضانی اظهار داشت: ثبت نام دوره های تربیت معلم قرآن کریم ورامین که پیش از این قرار بود تا پایان فروردین ماه به اتمام رسد، تا اردیبهشت ماه سال جاری تمدید شد.

وی افزود: علاقه ‌مندان پس از ثبت‌نام و قبولی در آزمونهای ورودی، در دوره های تربیت معلم قرآن کریم، پیش دبستانی، روخوانی و روانخوانی، مفاهیم ، تجوید و حفظ شرکت می کنند.

رمضانی افزود: مؤسسات قرآنی مهر طوبی، نوید رحمت، شمیم نبوی، کوثر حق وارنا و مکتب الزهرا(س)، برای ثبت نام از علاقه مندان آماده هستند.

معارفه سه مدیر جدید در شهرداری فرون ‌آباد

شهردار فرون ‌آباد طی احکام جداگانه ‌ای سه نفر از مدیران جدید را برای بخشهای مختلف شهرداری منصوب کرد.

شهردار فرون آباد در مراسم معارفه این مدیران با بیان اینکه وظایف شهرداریها در مقایسه با دیگر ادارات بسیار گسترده و متنوع است، عنوان کرد: قوانین و محدودیتهای متنوعی در شهرداریها وجود دارد و توقع مردم از شهرداریها بسیار بالا است و شهر فرون ‌آباد به دلیل اینکه زیرساختهای مناسبی ندارد با مشکلات فراوانی مواجه است و نیازمند مساعدت و کمک از سوی دولت و مسئولان استان و شهرستان است.

علی بندعلیان افزود: تغییر و تحول در سطح مدیران لازم و زمینه شکوفایی را فراهم می کند و شخص با تجارب و انگیزه جدید در خدمت شهروندان قرار می گیرد.

گفتنی است موسی سیری،‌ الله ویردی صدقی و رضا کیانی به سمتهای مسئول خدمات شهری، مسئول فنی و عمران و سرپرست آتش ‌نشانی و امداد و نجات منصوب شدند.

مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در شهرداری ورامین برگزار شد

مراسم سوگواری حضرت زهرا(س) در شهرداری منطقه ورامین و با حضور پرسنل برگزار شد.

این مراسم با حضور حضرت آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در این مراسم در سخنانی به ذکر مناقب و مصائب حضرت زهرا(س) پرداخته و گفت: عزاداری برای اهل بیت و ائمه طاهرین باقیات صالحات است، شیعیان اگر در تمام عمر بر مصائب اهل بیت مظلوم پیامبر(ص) بگریند هنوز نتوانسته اند حق مظلومیت این بزرگواران را ادا کنند.

آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: ریشه بسیاری از ظلمها، ستمها و عقب ماندگیهای مسلمانان جریان انحرافی پس از رحلت رسول مکرم اسلام(ص) است.