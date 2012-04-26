تولید شکر در پارس آباد 54 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی طلوعی ظهر پنجشنبه در نشست با خبرنگاران و رسانه های گروهی این شهرستان افزود: این واحد در سال گذشته بالغ بر 13 هزار و 700 تن شکر استحصال کرده است.



وی با اشاره به افزایش میانگین تولید شکر تصریح کرد: این میزان تولید شکر نسبت به سال 88 نیز حدود 144درصد افزایش داشته که رقم قابل توجهی است.

مدیر کارخانجات کشت و صنعت مغان با بیان اینکه کارخانه قند مغان در طول دوره بهره برداری سال90 بیش از 134 هزار و 964 تن چغندر قند از کشاورزان منطقه خریداری کرده بود، اضافه کرد: از نظر خرید چغندر قند نیز نسبت به دو سال قبل 40 درصد و در مقایسه با سال گذشته 37 درصد افزایش نشان می دهد.



وی همچنین با بیان اینکه کارخانه قند مغان در طول بهره برداری سال90 با کاهش قابل توجه ضایعات روبرو بوده است، متذکر شد: با کاهش ضایعات فقط در سال گذشته رقمی بالغ بر 12 میلیارد ریال در هزینه تولید صرفه جویی شده است.

طلوعی ابراز امیدواری کرد با توجه به افزایش اراضی زیر کشت چغندر قند در این شهرستان و توسعه کارخانه، تولید این واحد امسال به بیش از 15 هزار تن برسد.

گفتنی است شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با برخورداری از اراضی وسیع‌ کشاورزی، دو هزار و 600 هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکتهای منحصر به فرد کشور محسوب می شود.

