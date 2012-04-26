برنامه ریزی دولت برای توسعه اشتغال در سوادکوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر پنجشنبه در نهمین یادواره شهدای منطقه کسلیان سواد کوه با اشاره به اینکه شهدا دلدادگان مکتب علی (ع) و فاطمه (س) هستند، افزود: شهدا با اخلاص و دلدادگی به حق و خاندان اهل بیت، نسل ما را در درک آیات نورانی قرآن مدد رساندند.



وی افزود: با مقاومت و ایستادگی شهدا دلداگی به آل الله و فرزندان پیغمبر (ص) در جان و دل ما نهادینه شد.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه فاطمه (س) تجسم عینی قرآن و مادر امامان است، ابراز کرد: ابعاد شخصیتی زهرای مرضیه (س) باید برای همیشه تاریخ به عنوان یک متن و یک حقیقت زنده مورد رجوع قرار گیرد.



وی به شهادت حضرت فاطمه (س) پس از رحلت پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: حضرت زهرا (س) به عنوان نخستین شهیده بعد از رسول الله برای دفاع از جایگاه ولایت و امامت به شهادت رسیده است.



استاندار مازندران به تبعید 14 ساله امام راحل برای دفاع از اعتقادات دینی و انقلابی اشاره کرد و بیان داشت: انقلاب اسلامی با اتکا بر آموزه های امام حسین (ع) و حضرت فاطمه (س ) بارور و پیروز شد.



طاهایی، فلسفه فاطمیه را احیای نماز و اقامه آن دانست و گفت: حراست از دین، قرآن و شرع محمدی (ص )، رمز مجاهدت های حضرت فاطمه (س ) بوده است.



وی، پیروی از ولایت فقیه را مهم ترین پیام شهدا دانست و خاطرنشان کرد: امروز همگان با پیروی از فرامین رهبری موظف به زنده نگه داشتن این پیام عزت بخش هستند.



استاندار مازندران به ثمر رسیدن قیام مردم مسلمان ایران در سال 57 را شکفتن پیام شهدا دانست و بیان کرد: به برکت مجاهدت عالمان، دین باوران و خدا جویان و پیروزی انقلاب اسلامی، زمینه تداوم راه انبیا و امامان فراهم گشت.



طاهایی، برگزاری یادواره ها را فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای الهی شهدا دانست و تصریح کرد: تعمق و تدبر در این آموزه ها باید محور برنامه یادمان های شهدا قرار گیرد.



وی با بیان اینکه با دستور رئیس جمهور مبنی بر تسریع دراحداث کارخانه کک سازی، البرز مرکزی حیات دوباره ای خواهد گرفت، عنوان داشت: با تامین اعتبار و احداث سد کسلیان که هفته گذشته از سوی رئیس جمهور اعلام شد، شاهد توسعه سوادکوه خواهیم بود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای راه اندازی منابع اشتغال زایی سوادکوه در حال پیگیری است، افزود: با الحاق چوب فریم به شرکت چوب و کاغذ مازندران، پویایی این مرکز اشتغال زا از سر گرفته می شود.



در این مراسم با حضور طاهایی از تمبر یادبود شهدای منطقه کسلیان رونمایی شد.