مسئول دبیرخانه بنیاد آذریزدی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، شکرانه پیش از این، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد را بر عهده داشته است.

دبیرخانه بنباد آذریزدی پیگیر برنامه های فرهنگی و هنری یادمان مرحوم آذریزدی در یزد است که در محل مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) مستقر است.

مهدی آذریزدی پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین است که در 18 تیرماه سال 88 درگذشت.

این نویسنده یزدی صاحب مجموعه "قصه های خوب برای بچه های خوب" و ده ها اثر دیگر بود.

با معرفی شکرانه به عنوان مسئول دبیرخانه آذریزدی، به نظر می رسد فعالیت های این بنیاد شکل رسمی تر و جدی تری به خود بگیرد.