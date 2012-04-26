  1. استانها
  2. یزد
۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

مسئول دبیرخانه بنیاد آذریزدی منصوب شد

مسئول دبیرخانه بنیاد آذریزدی منصوب شد

یزد - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد،اسدالله شکرانه به عنوان مسئول جدید دبیرخانه بنیاد آذریزدی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شکرانه پیش از این، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد را بر عهده داشته است.

دبیرخانه بنباد آذریزدی پیگیر برنامه های فرهنگی و هنری یادمان مرحوم آذریزدی در یزد است که در محل مجتمع فرهنگی و هنری امام علی (ع) مستقر است.

مهدی آذریزدی پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران زمین است که در 18 تیرماه سال 88 درگذشت.

این نویسنده یزدی صاحب مجموعه "قصه های خوب برای بچه های خوب" و ده ها اثر دیگر بود.

با معرفی شکرانه به عنوان مسئول دبیرخانه آذریزدی، به نظر می رسد فعالیت های این بنیاد شکل رسمی تر و جدی تری به خود بگیرد.

کد مطلب 1586394

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها